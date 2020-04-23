Новосибирская область – в лидерах по модернизации систем теплоснабжения

Новосибирская область стала одним из первых в России регионов, реализующим масштабные проекты модернизации систем теплоснабжения муниципальных образований с участием средств федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. В завершающую стадию вошла реализация очередного проекта модернизации теплосистем г. Черепаново – здесь уже построены корпуса семи котельных, начался монтаж оборудования, в летние месяцы будет выполнена реконструкция тепловой сети, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, два первых проекта модернизации систем теплоснабжения в регионе были реализованы в г. Оби и р.п. Маслянино, жители которых в 2017 году получили новые газовые котельные и сети теплоснабжения.

— Локальными ремонтами проблемы изношенности теплосетей региона не решить, поэтому мы работаем в направлении комплексной модернизации. Отлаженный алгоритм взаимодействия с муниципальными образованиями региона по подготовке необходимой документации уже позволил провести реконструкцию теплосистем в Оби и Маслянино. В настоящее время работы по комплексной модернизации систем теплоснабжения ведутся в Черепаново, заявка на федеральное софинансирование была подготовлена министерством и одобрена Фондом в 2019 году. Разрабатываются проекты модернизации для р.п. Мошково и завершения модернизации системы теплоснабжения авиагородка в городе Оби, обеспеченного тепловой энергией от котельного аэропорта. Комплексная модернизация направлена на повышение надежности и качества теплоснабжения, упрощение обслуживания и дает возможность перехода с угля на более экологичный газ, — рассказал Денис Архипов.

Стоимость модернизации систем теплоснабжения в г. Черепаново – 741 млн рублей, средства госкорпорации составили 60%, по 20% вложат свои средства областной бюджет и частные инвесторы. До начала отопительного периода 2020/2021 в Черепаново будет построено всего восемь новых и модернизирована одна существующая газовые котельные тепловой мощностью 40 МВт, а также 14,6 км тепловых сетей. Сейчас уже построены корпуса семи котельных, закуплено технологическое оборудование, идет его монтаж. Весной-летом также будет выполнена реконструкция тепловой сети.

Отмечается, что всего на комплексную модернизацию систем теплоснабжения региона с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ с 2017 года направлено 904 млн рублей, в том числе из областного бюджета 180 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области