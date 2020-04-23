«ПФК Обновление» начал выпускать уникальную шипучую форму парацетамола

На заводе «ПФК Обновление» запущена новая лекарственная форма парацетамола, аналогов которой сейчас нет в России, сообщила внешняя служба предприятия.

Отмечается, что компанией с нуля были разработаны специальные технологии для прессования шипучего парацетамола. Данная лекарственная форма действует до 3 раз быстрее классического парацетамола, что является критически важным при необходимости экстренного снятия температуры.

— Преимущество растворимого парацетамола в скорости достижения эффекта. Данная лекарственная форма принимается в жидком виде, соответственно, лекарственное вещество всасывается быстрее, и его максимальная концентрация может достигаться уже на 10 минуте от момента приема. Новую технологию мы доработали буквально в прошлом месяце. И она нам дает не просто более качественную таблетку, с ее помощью мы увеличиваем производительность. Мы не прекращали и не планируем прекращать выпуск ни одного препарата, включая тот же парацетамол, который сейчас на слуху, — отметил генеральный директор «ПФК Обновление» Владлен Калустов.

По его словам, ежемесячная потребность парацетамола в РФ составляет около 5 миллионов упаковок, а пиковая потребность в марте достигла трехкратных значений на фоне пандемии коронавирусной инфекции. За 3,5 месяца 2020г. компанией было реализовано более 5,5 миллионов упаковок данного препарата, то есть каждая 3 упаковка в стране — на 40% больше, чем год назад.

Выпуск лекарственной продукции предприятием в целом достиг прироста 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В промышленный выпуск введено более 30 новых препаратов.

Отмечается, что для фармацевтических компаний препараты ЖНВЛП по большей части не являются рентабельными и некоторые крупные производители ранее сообщали, то могут отказаться от производства некоторых из них. В «ПФК Обновление» уточнили, что такие препараты действительно не приносят значительный доход, но на данный момент отказываться от них не готовы. В список этих лекарственных средств входит и большое количество кардиопрепаратов, без которых сложно представить жизнь не только в период пандемии.

Фото: пресс-служба предприятия