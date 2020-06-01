17 тонн иранских дынь поступили в Новосибирск

К началу лета на территорию одного из новосибирских складов временного хранения поступила партия иранских дынь, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

— Это первые в текущем году 17 тонн дынь прошли процедуру таможенного оформления и проведения карантинного фитосанитарного контроля как продукция высокого фитосанитарного риска. Ранее в конце мая в Новосибирск уже поступили две партии иранских арбузов общим объемом 36 тонн, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что на все партии инспекторами регионального управления Россельхознадзора были выданы соответствующие акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора) для дальнейшей реализации на территории города и за его пределами. Безопасность подкарантинной продукции подтверждена заключениями фитосанитарной экспертизы Новосибирского филиала ФГБУ ЦНМВЛ.

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