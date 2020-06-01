Новосибирская область ослабила давления на бизнес

Таковы данные исследования «Административное давление-2020», являющегося частью ежегодного доклада федерального Уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова Президенту РФ Владимиру Путину, сообщили в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области.

Отмечается, что в Индексе исследуются данные по всем 85 субъектам Федерации. Регионы поделены по уровню административного давления на 4 категории (группа «А» – лидеры, «D» – регионы с наибольшим административным давлением). Новосибирская область с индексом 3,6 находится в группе «В».

— По Новосибирской области мы действительно наблюдаем положительную динамику. Долгое время вопросы, касающиеся контрольно-надзорной деятельности, занимали первое место в обращениях предпринимателей в аппарат регионального Уполномоченного. Однако в 2019 году количество обращений по этой теме — впервые! — сравнялось с обращениями по другим вопросам. Это и есть результат системной работы, которая будет однозначно продолжена. Мы вместе ищем пути решения в целях соблюдения интересов государства, бизнеса и общества, чтобы найти «золотую середину»: повысить эффективность контроля и снять излишнее регулирование, — отмечает бизнес-омбудсмен региона Николай Мамулат.

По его словам, подняться на 38 пунктов позволила целенаправленная работа Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области с территориальными управлениями федеральных ведомств, Правительством региона и прокуратурой. Системная работа, направленная на изменение практики контрольных мероприятий с карательной на профилактическую, дает свои результаты.

В целом индекс «Административное давление» является отправной точкой для понимания картины, складывающейся на территории субъектов в сфере контрольно-надзорной деятельности, о первоочередных направлениях приложения усилий по изменению ситуации, по изменению отношения бизнеса к контрольно-надзорной деятельности.

В исследовании отмечается, что более 90% контрольно-надзорных мероприятий на территории России приходится на федеральные органы власти – Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роструд, МЧС и региональные жилищные инспекции. Именно их работа и была проанализирована аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Индекс измеряет уровень административного давления на предпринимателей в субъектах РФ на основе данных территориальных органов федеральных ведомств, Минэкономики РФ, Росстата, данных судебной статистики, службы судебных приставов и Единого реестра проверок. Измеряются такие показатели, как снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности (доля предупреждений от общего числа наказаний); эффективность внедрения риск-ориентированного подхода (доля организаций и ИП, подвергнутых контролю, от общего числа); доля штрафов, назначенных без проведения проверок в рамках административных расследований, рейдов, контрольных закупок; фискальная ориентированность контрольно-надзорной деятельности (административный «налог»).

В частности, Новосибирская область отмечена в федеральном профиле «Роспотребнадзор» в значительном снижении доли дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении юридических лиц и ИП без проведения проверок. По этому показателю Управление заняло первое место среди своих коллег в субъектах РФ менее 1%. Вместе с тем, уровень доли организаций и ИП, подвергнутых контролю достаточно высок 61,5%. Это объясняется, в большей степени, прекращением надзорных каникул в сфере указанного контроля.

Самая позитивная динамика по сравнению с прошлым годом у регионального управления Ростехнадзора (повышение индекса с 4,1 до 1,8 пунктов).

В целом по России с 2010 года официальное число плановых проверок снизилось в 4 раза, внеплановых – в 2 раза. Системные проблемы контроля, на которых делается акцент в Индексе, в основном остались теми же, что и прошлом году. По ряду показателей контрольно-надзорные органы улучшили свои позиции, но при этом почти все нарастили объемы штрафов. Избыточные требования не ликвидированы. Ответственность должностных лиц контрольных и надзорных органов не пропорциональна полномочиям.

Фото предоставлено пресс-службой аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области