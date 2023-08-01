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За один день стало известно сразу о трех погибших на СВО жителях Барабинского и соседнего Куйбышевского районов

  • 01/08/2023, 16:48
За один день стало известно сразу о трех погибших на СВО жителях Барабинского и соседнего Куйбышевского районов
Прощание с бойцами состоялось 28 и 29 июля.

Андрея Саетгалиева и Максима Габдульбарова — жителей Барабинского района – призвали на СВО во время мобилизации. Одному было 21, другому 31 год. Андрей учился в городской школе №2, потом ушёл в армию. Максим жил в деревне Половинное — почти за 40 километров от райцентра, работал вахтовым методом. На фронт они ушли в один день — 26 сентября прошлого года. Погибли в одном бою 18 июля.

Житель Куйбышева Андрей Жуковский отправился на фронт добровольцем в апреле этого года. Ему было 45 лет, работал газоэлектросварщиком на Барабинской ТЭЦ. По решению родных его похоронили на аллее славы в Куйбышеве.

— Сотрудники администрации берут на себя организационные моменты, когда дело касается погребения бойцов, погибших в зоне СВО. Помимо выплат от Министерства обороны РФ, федеральных мер поддержки и выплат из регионального бюджета, семьи погибших солдат получают поддержку и на уровне города, — сообщила журналистам Infopro54 первый заместитель главы администрации Куйбышевского района Наталья Колганова.

Так, детей погибших бойцов обеспечивают бесплатным питанием в детских садах и школах. Сотрудники администрации помогают вдовам оформить быстро и правильно документы, чтобы оперативно получить все выплаты и льготы. По решению главы Куйбышевского района семьи погибших также имеют право на пожизненное бесплатное посещение местных спортивных и оздоровительных комплексов.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Украина СВО Погибли мобилизация


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