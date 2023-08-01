Налоговая служба запретила сотрудникам пользоваться iPhone на работе

По сведениям Telegram-канала «Осторожно, новости», соответствующий документ подписал руководитель ведомства Даниил Егоров. Запрет вступил в силу, сегодня, 1 августа.

— Исключить с 1 августа 2023 года использование государственными гражданскими служащими и работниками <…> мобильных устройств (телефонов, планшетов, смартфонов) компании Apple для ведения переговоров, обработки, хранения и передачи информации при осуществлении служебной деятельности, — говорится в документе.

Представитель Минпромторга, ссылаясь на ФСБ, объяснил причины подобных ограничений тем, что существуют подозрения, будто Apple активно сотрудничает со спецслужбами США.

Ранее редакция сообщала, что чиновникам Минпромторга запретят использовать iPhone.