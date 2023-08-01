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В Новосибирске оцифруют диспансеризацию и жалобы пациентов перед посещением врача

  • 01/08/2023, 16:47
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В Новосибирске оцифруют диспансеризацию и жалобы пациентов перед посещением врача
После отработки проекты, направленные на повышение уровня качества жизни населения, планируют тиражировать в других регионах Сибири.

На проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023», который проходит в Новосибирске, представители Агентства стратегических инициатив (АСИ) представили проекты, которые планируется внедрить в Новосибирской области для повышения уровня качества жизни населения, сообщила пресс-служба агентства.

— Авторы проектов из разных регионов России пришли с ними в АСИ и доказали их эффективность. Руководство Новосибирской области решило внедрить эти проекты в регионе, — пояснили Infopro54 в пресс-службе АСИ. — Проекты будут внедряться с участием органов власти, но мы всегда приветствуем если к их реализации подключается бизнес, НКО.

На интенсиве «Архипелага 2023», в частности, речь шла о следующих проектах:

«Сбор анамнеза и организация корректной записи на прием в поликлинику»

Цель проекта — автоматизировать получение жалоб и симптомов пациентов, а также предоставление рекомендаций от врачей, чтобы уменьшить непрофильную нагрузку на медперсонал и количества ошибок при выборе необходимого специалиста.

Врач получает список жалоб до приема, что позволяет сократить время на уточнение симптомов и сконцентрироваться на обсуждении лечения. Проект позволит снизить нагрузку на первичное звено здравоохранения и повысить уровень удовлетворенности граждан получением амбулаторной помощи.

«Сопровождение пациентов, подлежащих диспансеризации»

Проект предполагает разработку системы с цифровым куратором для информирования, вовлечения и дистанционной записи граждан, подлежащих диспансеризации. Для пациентов будет формироваться удобный маршрут и расписание посещения медиков. Решение должно увеличить охват граждан диспансеризацией и количество своевременно выявленных заболеваний, которые можно будет вылечить на ранней стадии.

«Ускорение процедуры оформления инвалидности в рамках медико-социальной экспертизы»

Задача представленного решения — создать в регионе «Службу сопровождения по оформлению на медико-социальную экспертизу» в поликлинике и синхронизировать базы данных медицинских учреждений. После выписки из стационара пациенту, которому будет необходимо оформить инвалидность, больше не нужно будет проходить все обследования заново. Результаты уже сданных анализов будут автоматически подтягиваться из единой информационной системы. Специалист службы сопровождения направит пациенту маршрутный лист только с теми обследованиями, которые не были пройдены во время лечения в стационаре.

«Связь: бесшовное сопровождение женщины от беременности до записи ребенка в сад»

Проект предполагает внедрение медико-социального приложения для сопровождения женщин от момента начала беременности до записи ребенка в детский сад. Система обеспечит мониторинг состояния женщин и детей, запись и формирование плана посещения врачей, рекомендации по доступным мерам поддержки, оперативное консультирование по беременности и родам, предложит записать ребенка в детский сад. Дистанционный мониторинг предлагается вести через чат-боты, голосовых роботов, и фитнесс-браслеты, которые будут регулярно сообщать женщинам о состоянии здоровья. Собирая все данные, система сформирует рекомендации под конкретного пациента, например, внепланово посетить врача. Также медики через систему узнают о критических изменениях в состоянии здоровья пациентов, чтобы своевременно среагировать и принять необходимое решение.

 «Сертификат дошкольника»

Задача данного решения —  внедрить в регионе новую меру поддержки семей с детьми и социальных предпринимателей. Используя сертификат, родители детей от двух месяцев до трех лет, которые не смогли попасть в группы детских садов по месту проживания, смогут частично оплатить посещение частных дошкольных учреждений. Ожидается, что такие сертификаты должны простимулировать бизнес развивать частные детские сады и создавать новые рабочие места.

В пресс-службе АСИ пояснили, что по итогам «Архипелага» планируется разработать дорожную карту по внедрению лучших решений в субъекте. В перспективе при поддержке АСИ лучшие проекты также могут распространить на другие регионы Сибири.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске планируют внедрять персонального помощника

Фото: Кристина Кутько | Пресс-служба НГТУ НЭТИ

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : повышение уровня качества жизни населения дорожная карта Агентство стратегических инициатив


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