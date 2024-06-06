179 новых социальных объектов появится в Новосибирской области в ближайшие три года

Планы правительства региона по развитию социальной инфраструктуры на 2024-2026 годы представил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

— В работе минстроя находится 179 объектов – это учреждения образования, медицины, спорта и культуры, жилые дома для различных категорий льготников. <…> На эти цели в бюджете заложено более 53 млрд рублей, из которых порядка 30 млрд предстоит освоить в 2024 году.

Самым капиталоемким блоком строительной программы, по словам министра, является возведение образовательных учреждений. В настоящее время одновременно находится в работе – от проектирования до строительства – 22 объекта, среди них шесть школ, которые планируется ввести уже в этом году. Также в конце прошлой недели подведомственным минстрою учреждением (АО «АРЖС НСО») объявлен конкурс на поиск подрядчика для проектирования и строительства еще одной школы на территории микрорайона Клюквенный, рассчитанной на 1100 мест.

Что касается строительства медучреждений, то в ближайшие три года будут проектироваться и строиться 110 объектов медицины, из которых 38 планируется ввести в эксплуатацию в этом году.

Кроме того, в планах на текущий год построить и ввести в эксплуатацию 36 домов, в которых 237 квартир предназначены для детей-сирот, еще 168 будут переданы представителям бюджетной сферы под служебное жилье.

Также в предстоящие три года ожидается постройка 11 объектов культуры – домов культуры, музеев, детских школ искусств, а также 10 объектов спорта, ввод которых запланирован в 2024-2026 годах.