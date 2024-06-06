Глава города возобновил личный приём граждан в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провёл первый личный приём граждан, сообщили в пресс-службе мэрии города.
К главе города обратились участник спецоперации и жена мобилизованного участника СВО с просьбой об оказании материальной адресной поддержки.
По поручению Максима Кудрявцева, департамент по социальной политике мэрии выделит средства на ремонт кровли и фундамента частных домов, в которых проживают семьи.
Глава города подчеркнул, что матпомощь будет направлена в ближайшее время.
— Сегодня мы оказываем социальную помощь не только в виде денежных выплат, но и создаём условия для реабилитации российских бойцов, получивших ранения. В городе организована работа службы психологической помощи и индивидуального патронажа семей, — отметил Максим Кудрявцев.
Фото из архива редакции Infopro54. Автор фото: Артем Рязанов
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