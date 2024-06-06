Глава города возобновил личный приём граждан в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провёл первый личный приём граждан, сообщили в пресс-службе мэрии города.

К главе города обратились участник спецоперации и жена мобилизованного участника СВО с просьбой об оказании материальной адресной поддержки.

По поручению Максима Кудрявцева, департамент по социальной политике мэрии выделит средства на ремонт кровли и фундамента частных домов, в которых проживают семьи.

Глава города подчеркнул, что матпомощь будет направлена в ближайшее время.