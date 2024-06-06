Полиция задержала курьера с крупной партией наркотиков в Новосибирске

В Новосибирске полицейские задержали курьера с крупной партией наркотиков. Правоохранители заметили подозрительного мужчину около ж/д вокзала в Бердске. Его задержали.
– В ходе личного досмотра у жителя Искитима обнаружили и изъяли 12 свертков с запрещенными веществами, – говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по СФО.
Экспертиза показала, что в свертках содержится мефедрон, гашиш и бутонат общим весом более 16 граммов.
Оперативники установили, что задержанный через интернет купил партию наркотиков и часть уже сбыл в Бердске.
– В дальнейшем при осмотре территории, прилегающей к железной дороге, транспортные полицейские обнаружили еще 7 закладок с запрещенными веществами, – отметили в сообщении.
На фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам незаконного сбыта наркотиков в крупном размере.
В данный момент подозреваемый находится под стражей.
Ранее редакция сообщала о том, что за попытку сбыта наркотиков к 8 годам приговорен житель Новосибирск.
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