Полиция задержала курьера с крупной партией наркотиков в Новосибирске

В Новосибирске полицейские задержали курьера с крупной партией наркотиков. Правоохранители заметили подозрительного мужчину около ж/д вокзала в Бердске. Его задержали.

– В ходе личного досмотра у жителя Искитима обнаружили и изъяли 12 свертков с запрещенными веществами, – говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по СФО.

Экспертиза показала, что в свертках содержится мефедрон, гашиш и бутонат общим весом более 16 граммов.

Оперативники установили, что задержанный через интернет купил партию наркотиков и часть уже сбыл в Бердске.

– В дальнейшем при осмотре территории, прилегающей к железной дороге, транспортные полицейские обнаружили еще 7 закладок с запрещенными веществами, – отметили в сообщении.

На фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам незаконного сбыта наркотиков в крупном размере.

В данный момент подозреваемый находится под стражей.

Ранее редакция сообщала о том, что за попытку сбыта наркотиков к 8 годам приговорен житель Новосибирск.