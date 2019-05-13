18 мая на Новосибирском ипподроме открывается летний беговой сезон

Официальное открытие летнего сезона состоится 18 мая на Новосибирском ипподроме, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза. В программе – 11 заездов, в которых примут участие около 80 лошадей орловской породы и призовых пород.

Главные призы будут традиционными: «Весенний» – для орловских лошадей старшего возраста, «Мемориал маршала Г.К. Жукова» – для лошадей призовых пород старшего возраста, «В честь Дня Победы» — для 4-летних. Кроме того, состоятся заезды на именные призы для лошадей 3 и 4 лет, квалификационные заезды для молодых лошадей 2 лет. Для участия в бегах уже заявлено 76 лошадей, принадлежащих 30 коневладельцам, и более 30 наездников.

Фото: пресс-служба регионального минсельхоза