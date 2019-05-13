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В Новосибирской области будет создан центр компетенций в сфере сельхозкооперации

Его функции возложены на АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».
  • 13/05/2019, 15:39
В Новосибирской области будет создан центр компетенций в сфере сельхозкооперации

Правительство Новосибирской области одобрило создание в регионе центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров будет заниматься информационно-консультационной деятельностью для содействия созданию субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, крестьянских и фермерских хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также организацией работы по повышению информированности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Согласно принятому постановлению функции такого центра в регионе возложены на АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

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Открытие центра компетенций – одно из направлений регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Наряду с открытием центра, проектом предусмотрено выделение грантов на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств, субсидии для сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Основная цель проекта – увеличить число граждан, вовлеченных в малое и среднее предпринимательство в сельском хозяйстве.

Фото: Dwight Sipler

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