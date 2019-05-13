В Новосибирской области будет создан центр компетенций в сфере сельхозкооперации

Правительство Новосибирской области одобрило создание в регионе центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров будет заниматься информационно-консультационной деятельностью для содействия созданию субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, крестьянских и фермерских хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также организацией работы по повышению информированности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Согласно принятому постановлению функции такого центра в регионе возложены на АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».
Фото: Dwight Sipler
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