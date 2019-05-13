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Сегодня в Новосибирске начались испытания тепловых сетей

  • 13/05/2019, 16:20
Опрессовка будет проводится в несколько этапов и продлится до второй половины лета в разных зонах теплоснабжения.

Руководители СГК ответили на вопросы новосибирцев о теплоснабжении в прямом эфиреСегодня, 13 мая, начался первый этап гидравлических испытаний трубопроводов в 2019 году в городе Новосибирске. Первыми под отключения горячей воды попали немногим более 1000 домов в контурах ТЭЦ-4 и ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании, а также Кировской районной котельной.

В эти дни испытания проходят теплосети по следующим улицам:

С 13 по 16 мая по зоне ТЭЦ-4: улицы 5-6 микрорайонов — Курчатова, Красных зорь, Рассветная, Тайгинская, Тюленина, Земнухова, Мясниковой, Свечникова, Гребенщикова, Родники, Северного поселка по улицам Фадеева, Игарская;

С 13 по 22 мая правобережная по зоне ТЭЦ-2: улицы Большевистская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Комсомольский проспект, Шамшурина, проспект Димитрова, Максима Горького – в Центральном округе.

С 13 по 21 мая по зоне Кировской районной котельной: улицы Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая, Кожевникова (С.-Чемской жилмассив), Урманова, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда (м-н Бугринская роща), Бетонная, Бурденко, Тульская, Мира (поселок Ефремова «Расточка»), Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Паласса, С-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив; ж-к Матрешкин двор, Северный проезд, в Ленинском районе часть Станиславского жилмассива.

Напомним, опрессовка будет проводится в несколько этапов и продлится до второй половины лета в разных зонах теплоснабжения. Тепловые сети будут проверены на прочность и плотность, в этот период у жителей будет отключена горячая вода.

В ходе опрессовок теплотрассы будут испытываться повышенным давлением теплоносителя: во время испытаний давление будет достигать до 16,5 атмосфер при рабочем в 6-12 атмосфер.

Испытания, проводимые после окончания отопительного сезона, позволят определить «слабые» участки теплосетей, нуждающиеся в ремонте, и подготовить коммуникации к прохождению нового отопительного сезона 2019/2020.

Специалисты теплосетевого подразделения СГК просят горожан соблюдать меры предосторожности. Особое внимание энергетики просят уделить детям, провести с ними профилактические беседы.

При проведении испытания тепловых сетей запрещается:

— находиться в тепловых камерах;

— находиться рядом с соединениями на трубопроводах;

— проводить на трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах потребления, какие-либо работы, не связанные с испытаниями;

— находиться вблизи надземных участков теплотрасс;

— не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;

— делать селфи рядом с местами ремонтных работ;

— подходить к месту разлива воды.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефону: (383) 289-01-47.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к необходимости проведения проверки состояния теплосетей и их подготовки к следующему отопительному сезону.

Актуальная информация размещается в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/sibgenco и на портале СГК Онлайн http://sibgenco.online.

Фото: пресс-служба компании

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