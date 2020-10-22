Моментальная цифровая карта для расчетов со смартфона – бесплатно

Она позволяет быстро оплачивать покупки прямо со смартфона в общественном транспорте, торгово-сервисных предприятиях и интернете.

Цифровая карта является полноценной банковской картой, но в онлайн-формате. Вы можете привязать ее к номеру своего телефона и рассчитываться по ней с любого мобильного устройства, поддерживающего технологию NFC. Самые распространенные гаджеты с функцией бесконтактной оплаты – это смартфон и наручные «умные часы».

Преимущество цифровой карты в том, что она оформляется моментально без обращения в офис банка в то время, как пластиковую карту нужно ждать 10 дней после подачи заявки. Просто закажите карту в мобильном приложении Банка «Левобережный» и сразу пользуйтесь, пока вы ждете новую пластиковую карту или параллельно с ней.

Оформить цифровую карту легко. В мобильном приложении BL-online нажмите «Заказать карту», выберите одну из трех подходящих – Mastercard Standard, классическая карта «Мир» или Visa Classic, нажмите «Оформить» и поставьте галочку в графе «Выпустить карту без пластика». Обслуживание карты бесплатное.

Данные, необходимые для регистрации карты в Google Pay (если у вас устройство с ОС Android), Apple Pay (для iOS) или Мир Pay (если вы хотите выпустить карту «Мир» и у вас устройство с ОС Android) и для совершения покупок в интернете, будут отправлены вам в смс-сообщении.

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их по телефону единой справочной службы Банка «Левобережный» (ПАО): 8-800-3333-555.

Фото: пресс-служба банка