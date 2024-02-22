20% должников по алиментам в Новосибирской области — женщины

В 2023 году приставы Новосибирской области взыскали по алиментам на 255 млн больше, чем в 2022 году — 1,2 млрд рублей, рассказал на пресс-конференции руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области — главный судебный пристав региона Сергей Неведомский.

— В рамках исполнительных производств разыскано 1,5 тысячи должников по алиментам. За неуплату средств на содержание детей возбуждено 1015 уголовных дел. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуется право на получение алиментов, составила 91,7% (+3% к 2022 году), — констатировал Неведомский.

По его словам, в 2023 году 420 тысячам граждан приставы ограничили выезд за границу — на уровне 2022 года. По временному ограничению взыскан 131 млн рублей, из них 127 млн – по алиментам.

— Статистика по алиментам остается высокой и это пугает. Каждый пятый должник по алиментам в Новосибирской области — женщина, — говорит Неведомский. — До 2023 года рост женщин должников составлял примерно 1 % в год. По итогам 2023 года доля этой категории должников по алиментам осталась на уровне 2022 года. Возможно, это связано со снижением количества исполнительных документов на 6,2%.

Он также прокомментировал ситуацию с выплатой долгов по алиментам участниками СВО. Как пояснил Сергей Неведомский, если участник СВО обращается в службу судебных приставов, то постановление направляется работодателю — Минобороны, который направляет средства на погашение алиментов. В этой ситуации приставы не взыскивают долги за счет имущества участника СВО.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский артист задолжал 2 млн алиментов своей дочери.