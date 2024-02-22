Следы зайцев заметили в частном секторе Новосибирска

Следы зайцев заметили в новосибирском микрорайоне Бугринский.
— Судя по следам, идущим кругами вдоль заборов, скоро окажутся в огородах и сожрут поди всё, что мыши не доели, эти негодяи пушистые, — говорится в сообщении группы «Бугринский комитет».
По словам одного из местных жителей, каждый год в этой местности встречались единичные следы зайцев, однако в этом году их стало намного больше.
— Я уже готов к встрече с ушастыми. Свои посадки обезопасил, — поделился мужчина.
Напомним, что не так давно лису и зайца в городе заметили жители Новосибирска. Животные убегали, как только видели камеры.
Ранее редакция сообщала о том, что зайцы вышли на охоту в огороды дачников под Новосибирском.
Фото со страницы Бугринский комитет/Автор: Антон Нелидов
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