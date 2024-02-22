Следы зайцев заметили в частном секторе Новосибирска

Следы зайцев заметили в новосибирском микрорайоне Бугринский.

— Судя по следам, идущим кругами вдоль заборов, скоро окажутся в огородах и сожрут поди всё, что мыши не доели, эти негодяи пушистые, — говорится в сообщении группы «Бугринский комитет».

По словам одного из местных жителей, каждый год в этой местности встречались единичные следы зайцев, однако в этом году их стало намного больше.

— Я уже готов к встрече с ушастыми. Свои посадки обезопасил, — поделился мужчина.

Напомним, что не так давно лису и зайца в городе заметили жители Новосибирска. Животные убегали, как только видели камеры.

Ранее редакция сообщала о том, что зайцы вышли на охоту в огороды дачников под Новосибирском.