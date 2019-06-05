20 тонн арбузов из Казахстана не пустили в Новосибирскую область

20 тонн казахстанских арбузов задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту «Карасук», сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

— Это первый в текущем году случай возврата партии арбузов, перевозимой с территории Республики Казахстан с нарушениями в сфере карантина растений, — отметили в Россельхознадзоре.

Отмечается, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что продукция перевозилась в адрес новосибирского получателя в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Груз возвращен отправителю в Республику Казахстан.

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