Введен в эксплуатацию долгострой на ул. Беловежская в Новосибирске

Под контролем министерства строительства Новосибирской области дом по адресу ул. Беловежская, 16, построенный с участием долевых средств граждан, готов на 100% – в ближайшее время жильцам начнут выдавать ключи, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам губернатора Новосибирской области, в регионе успешно применяется ряд мер господдержки в сфере долевого строительства.

— Особо продуктивно показал себя механизм масштабных инвестиционных проектов для достройки объектов долевого строительства: в настоящее время в регионе реализуется 8 таких проектов. Важную роль играет и предоставление субсидий на оплату договоров технологического подключения «проблемных объектов» к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования – только за последние 3 года на эти цели было направлено около 360 млн рублей из бюджетов региона и областного центра, — напомнил глава региона.

Андрей Травников подчеркнул, что с 2010 года при активном содействии регионального правительства удалось достроить порядка 100 проблемных объектов.

— За последнее время в Новосибирске нам удалось сдвинуть с мертвой точки процесс достройки по таким проблемным объектам, как долгострои на улице Тульская, улице Залесского: по ним поставлена четкая задача – сдать до конца 2019 года, — отметил губернатор.

Отмечается, что министерством строительства Новосибирской области совместно с органами местного самоуправления разработан региональный план-график по защите прав обманутых дольщиков.

Министр строительства региона Иван Шмидт рассказал, что для завершения всех работ по технологическому присоединению дома к инженерным сетям из средств областного бюджета и бюджета г. Новосибирска направлено 16,2 млн рублей. В доме 17 этажей, 346 квартир общей площадью более 16,2 тысяч кв.м, количество дольщиков на объекте составляет 334 человека.

— Разрешение на ввод объекта получено, в настоящее время начинается выдача жильцам ключей от квартир. Схема достройки долевых домов принимается адресно практически по каждому объекту-долгострою, возводящемуся с участием средств граждан, — отметил министр.

Строительство жилого дома, расположенного по адресу: город Новосибирск, ул. Беловежская, 16 стр. осуществлялось застройщиком ООО «СМУ-3» с 2012 года. Строительно-монтажные работы завершались генподрядчиком – обществом с ограниченной ответственностью «СитиСтрой».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области