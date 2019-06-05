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Спрос на бойлеры в Новосибирске вырос более чем на 5 %

Цена на водонагреватели в городе снизилась на 14,5 % по сравнению с прошлым годом.
  • 05/06/2019, 16:08
Спрос на бойлеры в Новосибирске вырос более чем на 5 %

Интерес к водонагревателям за год вырос в девяти крупнейших городах, а предложение – в шести. К таким выводам пришли эксперты Авито, проанализировав объявления. Отмечается, что в Новосибирске спрос на бойлеры вырос на 5,3%, а предложение уменьшилось на 7,5%.

— В некоторых городах наблюдается интересная закономерность: на фоне значительного увеличения спроса заметно сокращается предложение. Так, Тольятти занял первое место по росту интереса к бойлерам (+43,3%), а число выставленных объявлений снизилось на 19,8%. Вторым по увеличению спроса стал Ижевск (+32,8%) – в нем предложение сократилось на 20,7%. В Волгограде изменения составили +17,9% и -10,5% соответственно. Вероятно, жители в этих городах стали активнее готовиться к отключению горячей воды и убрали объявления – ведь бойлеры нужны им самим, — отметили в Авито.

Красноярск занял первое место как по снижению спроса на водонагреватели (-40,5%), так и по увеличению количества объявлений об их продаже (+23,1%). В этом городе срок отключения горячей воды сократился на одни сутки по сравнению с прошлым годом. В Казани предложение выросло на 14,3%, интерес упал на 31%.

В целом по России рынок водонагревателей стабилен: спрос вырос на 1,8%, а предложение сократилось всего на 0,3%.

Что касается стоимости водонагревателей, то средняя цена бойлеров на рынке изменилась: от сокращения на 56,6% в Перми до увеличения на 53,2% в Барнауле, при этом дороже всего водонагреватели стоят в Красноярске – 11 490 рублей. Это самый высокий ценник среди 23 крупнейших городов. А дешевле всего согреть воду и пережить отключение в Ульяновске – нагреватель обойдется в 4 320 рублей.

В Новосибирске бойлер подешевел на 14,5% и сейчас продается в среднем за 6 210 рублей.

В масштабах всей страны средняя цена бойлера на 1,6% ниже прошлогодней и составляет 7 430 рублей.

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainPictures

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