200 предпринимателей региона получили льготные каникулы и поручительства по финансированию

За четыре месяца действия ограничений для бизнеса около 200 предпринимателей региона воспользовались поручительствами на привлечение финансовых средств и решениями о кредитных каникулах Гарантийного фонда Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Поддержка выделяется разными ведомствами на разных уровнях: исполнительная власть и подведомственные организации, налоговая служба, банки. Наибольший перечень мер поддержки доступен предпринимателям из федерального перечня наиболее пострадавших отраслей. Таких отраслей насчитывается 12, среди них транспортная деятельность, культура, спорт, деятельность турагентств и отельный бизнес, общепит, здравоохранение, СМИ и другие, – рассказал заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин.

Он подчеркнул, что в регионе действует дополнительный пакет федеральных и региональных мер поддержки для организаций, чей основной ОКВЭД совпадает с утвержденным Правительством РФ списком отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса. В числе этих мер полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), арендных платежей, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, мораторий на банкротство, приостановка проведения плановых и внеплановых проверок, отсрочка уплаты страховых взносов (и снижение их размера в два раза в некоторых случаях), реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, на один год ежемесячно равными долями, субсидии (гранты) в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника и другие.

Гарантийным фондом Новосибирской области в период более чем за четыре месяца (с 27 марта по 30 июля) выдано 70 поручительств на сумму 359,4 млн руб., сумма привлеченных финансовых средств составила 1,14 млрд рублей, принято 67 решений и подписано 52 дополнительных соглашения о кредитных каникулах до 6 месяцев – всего мерами поддержки, предлагаемыми фондом, смогли воспользоваться 189 предпринимателей.

Кроме того, областным фондом микрофинансирования за обозначенный период одобрено 69 обращений, в том числе по реструктуризации микрозаймов, предоставленных кредитных каникул в связи с пандемией. Кроме того, фондом проведено увеличение максимально возможной суммы микрозайма на цели пополнения оборотных средств – займы предоставлены 28 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 12,3 млн рублей, а также увеличение максимальной суммы микрозайма без залога – займы предоставлены 18 субъектам МСП на сумму 4,22 млн рублей.

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