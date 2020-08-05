97 новых случаев COVID-19 в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 5 августа в регионе зарегистрировано 9 846 случаев заражения коронавирусом (+97 за последние сутки), в том числе инфицированы 573 ребенка. 8 194 пациента выписаны с выздоровлением (+86 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще четыре пациента: женщины в возрасте 31 год, 54 года, 67 лет и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 255 человек. В отделениях реанимации находятся 62 человека. На ИВЛ – 15 пациентов.

Отмечается, что госпитализированы 56 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 269

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 672 пациента.

Всего в Новосибирской области проведено 330 914 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 511 жителей региона, 32 275 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1958 обращений, госпитализированы 22 человека.

Фото с сайта оперативного штаба