Рестораторы Новосибирска опасаются, что их снова закроют

На экстренном заседании Федерации рестораторов и отельеров Сибири (ФРиО Сибири) обсуждалась очередная «ковидная» вечеринка, которая прошла в ресторанном дворике за гостиницей в центре Новосибирска в минувшие выходные. В открытом обращении Федерации к отраслевому сообществу подчеркивается, что это грубое нарушение основных положений трех постановлений губернатора области: запрет на организацию массовых мероприятий, нарушение дистанции при оказании услуг, нарушение масочного режима.

Летники разрешили ставить всем рестораторам COVID -19, — говорится в письме, поступившем в редакцию. — Учитывая тяжелейшую финансовую ситуацию предприятий нашей отрасли, признанной правительством РФ наиболее пострадавшей в связи с ограничительными мерами, хотим обратиться ко всем участникам рынка с просьбой проявить профессиональную солидарность и не допускать нарушений договоренностей с Роспотребнадзором и правительством региона, а также не создавать прецеденты закрытия предприятий, грубо нарушивших установленные правила работы.

Представители ФРиО напоминают коллегам, что уже более 120 дней (с 28.03.2020) многие предприятия питания отрасли не имеют возможности осуществлять свою деятельность, поскольку разрешенные на сегодняшний день форматы работы (доставка и летние площадки) по ряду причин им либо не доступны, либо осуществляются в объеме не более 10% от прежнего оборота. Экономическое положение таких предприятий катастрофическое — они находятся на грани краха и банкротства. Дальнейшее сохранение ограничений и запрета работы стационарных объектов грозит продолжением массовых увольнений и окончательным экономическим крахом не только таких предприятий, но и всей отрасли гостеприимства в целом!

В обращении отмечается, что консолидированная отраслевая позиция, направленная, в первую очередь, на сохранение здоровья и безопасности гостей, позволит рестораторам рассчитывать на реализацию следующего этапа снятия карантинных ограничений. Напомним, уже несколько недель ФРиО добивается открытия в Новосибирске стационарных объектов общественного питания.

6 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников постановлением №116 утвердил внесение изменений в постановление №43 «О дополнительных мерах по защите территории и населения Новосибирской области от коронавирусной инфекции» и снял ограничения на работу общепита в режиме летних площадок и веранд.

Первая ковидная вечеринка, которая аукнулась Новосибирску по всей стране, прошла 22-23 мая также в ресторанном дворике за гостиницей Центральная. Тогда участники рынка сообщали, что это была стихийная история и люди просто стали танцевать под музыку на улице. Организаторы вечеринки остались неизвестны, а компании общепита, расположенные в ресторанном дворике, были оштрафованы. В начале июня ковидная вечеринка также прошла рядом с Бугринским мостом. Решением суда диджею и организаторам были назначены административные наказания в виде штрафов.

По данным областного минпромторга, по состоянию на 1 января 2020 года городская сеть общественного питания насчитывала 2209 предприятий на 114 тысяч посадочных мест (+3,8% к 2018 году).

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