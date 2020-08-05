Рестораторы Новосибирска опасаются, что их снова закроют

На экстренном заседании Федерации рестораторов и отельеров Сибири (ФРиО Сибири) обсуждалась очередная «ковидная» вечеринка, которая прошла в ресторанном дворике за гостиницей в центре Новосибирска в минувшие выходные. В открытом обращении Федерации к отраслевому сообществу подчеркивается, что это грубое нарушение основных положений трех постановлений губернатора области: запрет на организацию массовых мероприятий, нарушение дистанции при оказании услуг, нарушение масочного режима.
COVID-19, — говорится в письме, поступившем в редакцию. — Учитывая тяжелейшую финансовую ситуацию предприятий нашей отрасли, признанной правительством РФ наиболее пострадавшей в связи с ограничительными мерами, хотим обратиться ко всем участникам рынка с просьбой проявить профессиональную солидарность и не допускать нарушений договоренностей с Роспотребнадзором и правительством региона, а также не создавать прецеденты закрытия предприятий, грубо нарушивших установленные правила работы.
В обращении отмечается, что консолидированная отраслевая позиция, направленная, в первую очередь, на сохранение здоровья и безопасности гостей, позволит рестораторам рассчитывать на реализацию следующего этапа снятия карантинных ограничений. Напомним, уже несколько недель ФРиО добивается открытия в Новосибирске стационарных объектов общественного питания.
6 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников постановлением №116 утвердил внесение изменений в постановление №43 «О дополнительных мерах по защите территории и населения Новосибирской области от коронавирусной инфекции» и снял ограничения на работу общепита в режиме летних площадок и веранд.
Первая ковидная вечеринка, которая аукнулась Новосибирску по всей стране, прошла 22-23 мая также в ресторанном дворике за гостиницей Центральная. Тогда участники рынка сообщали, что это была стихийная история и люди просто стали танцевать под музыку на улице. Организаторы вечеринки остались неизвестны, а компании общепита, расположенные в ресторанном дворике, были оштрафованы. В начале июня ковидная вечеринка также прошла рядом с Бугринским мостом. Решением суда диджею и организаторам были назначены административные наказания в виде штрафов.
По данным областного минпромторга, по состоянию на 1 января 2020 года городская сеть общественного питания насчитывала 2209 предприятий на 114 тысяч посадочных мест (+3,8% к 2018 году).
Фото: pixabay.com, автор- ericbarns
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