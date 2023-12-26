2023 году «Ростелеком» обеспечил связью вдвое больше поселков Новосибирской области

В 2023 году «Ростелеком» обеспечил современной голосовой связью и высокоскоростным интернетом еще 53 малонаселенных пункта Новосибирской области — практически вдвое больше, чем в прошлом году. Базовые станции и волоконно-оптические линии провайдер построил в рамках программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0).

Перечень сёл, в которых появилась современная связь, сформирован по результатам голосования жителей области на портале госуслуг. Здесь же опубликована информация, в каких населенных пунктах провайдер построит ИТ-инфраструктуру в следующем году. Участие в опросе принимали свыше 12 тысяч человек, большинство голосов отдано населенным пунктам Шипуновский Сузунского, Зятьковка Купинского и Шубкино Тогучинского районов.

«По проекту УЦН 2.0 мы строим объекты связи в сёлах, где проживают от 100 до 500 человек. В общей сложности доступ к современным коммуникациям появился уже в 123 населенных пунктах региона. С приходом технологий у населения значительно повышается качество жизни: открывается доступ к телемедицине, дистанционному образованию, порталу госуслуги, видеосервису Wink и другим цифровым решениям», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

По словам министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря, по федеральному проекту и региональной программе в этом году в Новосибирской области построено рекордное количество базовых станций сотовой связи — 76, что позволило обеспечить доступ к цифровым сервисам и электронным услугам 17 тысячам жителей малых сел. В категории населенных пунктов 100-500 жителей необеспеченными устойчивой сотовой связью остаются около 100 населенных пунктов. В следующем году в регионе построят 54 базовые станции. К 2026 году Новосибирская область планирует завершить работы по обеспечению интернетом 4G малые села. Крупные населенные пункты, в которых живут более 500 человек, обеспечены связью и мобильным интернетом на 100%.

В Сибири в 2023 году «Ростелеком» построил базовые станции в 483 малонаселенных пунктах, из них 85 в Красноярском крае, 79 на Алтае, 64 в Омской и 53 в Новосибирской областях, 50 в Забайкалье, 43 в Приангарье, 34 в Бурятии, 28 в Кузбассе, 25 в Томской области, по 10 в республиках Алтай и Хакасия и 5 станций — в Туве.