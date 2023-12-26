Подростку с последствиями спинномозговой травмы требуется реабилитация

Меньше чем полтора года назад Вадим купался с друзьями, нырнул в воду в неизвестном месте, где оказалось мелко, и получил осложненный перелом шейных позвонков.

— В результате у сына отказали все органы, он не дышал, парализовало ноги. После экстренной операции Вадим восстанавливается, но пока это только начало, и ему многое еще предстоит сделать. Большим достижением сына стало то, что он может говорить, сидеть в инвалидной коляске, самостоятельно есть. И интеллект у него полностью сохранен, — рассказывает мама Вадима Анна Кадырова.

Врачи клиник в Новосибирске и Екатеринбурге для дальнейшей реабилитации рекомендуют профильный центр «Три сестры».

— У Вадима спинномозговая травма с тяжелыми последствиями: слабость мышц рук, паралич ног. С учетом развившихся нарушений на курсе реабилитации мы поработаем над увеличением мобильности мальчика, физические терапевты постараются научить его пересаживаться с кровати на кресло-коляску, а эрготерапевты – самостоятельно надевать брюки и обувь, — говорит Артем Багаутдинов, невролог-реабилитолог Реабилитационного центра «Три сестры» (д. Райки, Московская область).

По данным Русфонда, стоимость курса реабилитации составляет 547 239 рублей. Семья Вадима не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Наша семья не в состоянии оплатить лечение, в котором сын так нуждается. У меня трое несовершеннолетних детей, работать не могу, так как Вадиму требуется постоянный уход. Пожалуйста, помогите сыну вернуться к нормальной жизни! — просит Анна.

Помочь Вадиму можно по ссылке.