Николай Мамулат: На проблемы предпринимателей нужно смотреть точечно, а не грести всех под одну гребенку

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат — о результатах работы бизнес-омбудсмена в 2023 году и задачах на 2024-й, а также о том, как меняются обращения предпринимателей.

Тренд на сотрудничество

— Николай Егорович, какие тренды во взаимоотношениях государства и бизнеса вы наблюдали в 2023 году?

— Изменения действительно есть. В допандемийный и пандемийный период к нам чаще всего обращались по проблемам, связанным со взаимодействием с государственными органами, силовыми структурами (вопросы чаще касались административного давления, регулирования). После пандемии предприниматели поняли, что государство может принимать позитивное участие в их судьбе: предоставлять льготы, различные меры поддержки. Только за 2022 год в виде разного рода льгот из федерального бюджета на поддержку бизнеса в Новосибирскую область поступили около 24 млрд рублей. То есть предприниматель осознал, что он не один, что он небезразличен государству, что государство может помочь. Да, возможно, ты просядешь в прибыли, но ты сможешь остаться на рынке и пережить непростые времена. Предприниматель понял, что с государством можно конструктивно и эффективно взаимодействовать.

— Наблюдаете ли вы, что все больше предпринимателей делают ставку на прозрачное ведение бизнеса?

— Этот тренд наблюдается уже несколько лет и только усиливается. Среди предпринимателей становится модно работать прозрачно и открыто. Если ты выдаешь зарплату в конвертах, то твой партнер уже настораживается: а все ли у тебя так хорошо, как ты говоришь, можно ли с тобой действительно вести дела.

Эту динамику подтверждает и налоговая. По данным УФНС, в 2023 году поступления налогов в консолидированный бюджет Новосибирской области выросли более чем на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

То есть бизнес становится все более цивилизованным, и это положительный тренд. Быть предпринимателем — особый дар, который дается не всем. Очень важно адекватно относиться к бизнесу, понимать, что это круглосуточный и тяжелый труд, а не воспринимать его как шанс что-то хапнуть по-быстрому и уйти. Я рад, что добросовестных предпринимателей на рынке становится все больше.

Вопросы, волнующие бизнес

— Как изменился топ проблем, с которыми предприниматели обращались к вам, как к бизнес-омбудсмену, в 2023 году? С чем это связано?

— За 11 месяцев ко мне поступили 594 обращения — это письменные и устные обращения, а также проекты нормативных правовых актов, поступивших в аппарат на оценку регулирующего воздействия. В наш аппарат поступили жалобы от 124 субъектов предпринимательской деятельности, которые оставили 114 обращений. 3 жалобы были перенаправлены из аппарата Бориса Титова.

По итогам 2023 года в топ обращений вышли вопросы, связанные с земельными участками, объектами недвижимости: аренда, покупка/продажа, с арендой, а также размещением нестационарных торговых объектов (19,9%). В этих вопросах у нас большие компетенции, плюс авторитет аппарата уполномоченного существенно вырос за последние 4 года как в глазах предпринимателей, так и различных госорганов, надзорных структур. Нам доверяют, подключаются к решению вопросов, с которыми мы обращаемся. Это очень важно, так как для бизнеса крайне необходимо, чтобы вопросы решались в оперативном режиме. Предприниматель не сможет долго продержаться на плаву с арестованными счетами, изъятыми компьютерной техникой, серверами и документами. В такой ситуации несколько дней простоя могут похоронить бизнес. Если проблемы возникли, то их нужно решать немедленно. К счастью государственные, надзорные и правоохранительные органы начинают это понимать.

Тем не менее на втором месте по количеству жалоб все еще находится уголовное преследование (13%). Лично я очень болезненно воспринимаю каждую такую жалобу. Бизнес должен работать, чтобы обеспечивать людей зарплатой, своей продукцией/услугами, платить налоги. К сожалению, до сих пор к предпринимателям применяется такая мера пресечения, как содержание в СИЗО, хотя, в соответствии со статьей 108 УПК РФ, если инкриминируемое преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности, то заключение под стражу не может быть применено. Я считаю, что каждый такой случай нужно рассматривать очень тщательно. Большинство предпринимателей ежедневно работают с огромным количеством документов, он может ошибиться, пропустить какой-то документ, не изучив его внимательно, поставить свою подпись, а потом это оборачивается в 1,5-2 года уголовного расследования. Бизнес — очень тяжелая и трудная работа, предприниматель несет ответственность перед трудовым коллективом, партнерами, бюджетом.

На мой взгляд, для корректировки ситуации нужно менять менталитет силовых структур, законодателей. Да, уже много сделано уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым, правительством РФ, Госдумой, президентом, главным посылом которого уже несколько лет назад было: отстаньте от бизнеса и предпринимателей. Генпрокуратура прислала нам документы, что силовым структурам рекомендовано не вмешиваться в хозяйственную деятельность бизнеса. Но это все-равно происходит.

Минувшим летом мы проводили масштабное мероприятие с участием губернатора Новосибирской области, министров, прокуратуры, в рамках которого губернатор обратился к руководителям силовых структур с просьбой более взвешенно и внимательно относиться к бизнесу, так как это влияет на инвестиционный климат и деловую активность в регионе.

Третье место делят жалобы, связанные с контрольно-надзорной деятельностью, с налогами, а также споры с хозяйствующими субъектами — по 6%.

На четвертом месте — жалобы на исполнение государственных или муниципальных контрактов — 4%.

29% от всех обращений составляют обращения с просьбой оказать содействие в тех или иных вопросах и жалобы по другим тематикам составляют — 16,7%.

В этом году в список самых злободневных вопросов от предпринимателей вышли темы, связанные с сельским хозяйством и строительством.

В сельском хозяйстве речь идет о создании инфраструктуры для утилизации продуктов жизнедеятельности животных и птиц. На это необходимы существенные денежные средства, а неисполнение предписаний грозит миллионными штрафами. Аграрии просто не понимают, как с этим работать. Им проще продать или ликвидировать ферму, вырезав весь скот и птицу, а это уже риски продовольственной безопасности.

В строительстве речь идет о вопросе поэтапной сдачи объектов эксплуатацию, а также о запрете выдачи разрешений на строительство девелоперам, если объект не обеспечен доступом к объектам социальной инфраструктуры.

На мой взгляд, это системные вопросы, для решения которых нужна серьезная работа при участии различных властных структур. В том числе необходимо подключать Госдуму, корректировать существующие нормативно-правовые акты, законы.

Новосибирские практики

— Вы говорили, что ваш аппарат принимает участие в оценке регулирующего воздействия НПА на бизнес?

— Безусловно, и это очень серьезная часть нашей работы. На 7 декабря 2023 года общее количество ОРВ, которые мы провели, — 115 (за весь 2022-й — 111). В 2023 году увеличилось количество правовых актов и их проектов, направляемых нам от мэрии города Новосибирска и иных муниципальных образований Новосибирской области.

К примеру, мэрия Новосибирска некоторое время назад приняла постановление, где прописан метраж от ресторанов, магазинов до социальных объектов — до 50 метров. Если он вступит в силу, то в городе, скорее всего, будут вынуждены прекратить свою деятельность 92 предприятия. По этому поводу к нам за помощью обратился президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири Владимир Бурковский. Дело в том, что расстояние от ресторана до соцобъекта в мэрии посчитали по линейке — как прямой вектор, даже если он проходит через забор. Но люди через забор не ходят — они идут по тротуарам и тропинкам. Надеюсь, нам удалось убедить мэрию Новосибирска. В том числе за счет ссылки на практику других городов и регионов, и правки в постановление будут внесены.

Очень серьезной проблемой для Новосибирска я считаю вопросы подключения к электросетям, применения тарифов. Это крайне сложная тема, которая сопровождается большой волокитой не только подготовки документов, но и доступа к ответственным лицам. Даже сотрудники нашего аппарата не смогли пробиться на прием к руководству электросетей, а что может сделать обычный предприниматель?! Эту проблему нужно решать, такая бюрократия является препятствием в развитии бизнеса.

Еще один пример, почему на проблемы предпринимателей нужно смотреть точечно, а не грести всех под одну гребенку. На прием ко мне приехали две женщины, которые занимаются бизнесом в Барабинске. В связи с принятием РЖД единых корпоративных требований владельцы нестационарных торговых объектов на железнодорожном вокзале города получили уведомления, что все павильоны должны быть одного формата, а в качестве альтернативы — расторжение договоров аренды.

Конечно, благоустройство привокзальных территорий — это важно. Но при этом с бизнесом заключают договор на 11 месяцев, а не долгосрочный, как ранее. То есть предприниматель должен вложить в павильон условно 500 тысяч рублей, а через 11 месяцев с ним могут попрощаться? Одна из женщин — жена военнослужащего, который участвует в СВО, и сейчас одна воспитывает детей. Что это? Черствость? Недопонимание? Уверен, что от таких ситуаций нельзя отмахиваться, в них нужно глубоко разбираться. В нынешних условиях эту инициативу стоило бы перенести, а корпоративные требования сделать более гибкими.

— Сколько вопросов, с которыми к вам обращались предприниматели, вам удалось решить?

— Статистику по 2023 году мы пока не подводили. Кроме того, некоторые дела длятся по 1,5 -2 года, а у каждого моего помощника их по 20-25. Тем не менее я вижу, что постепенно вопросы решаются, мы помогаем бизнесу с волнующими его проблемами, и лично у меня это вызывает чувство глубокого удовлетворения. Сотрудники аппарата в 2023 году принимали участие в 77 судебных заседаниях в качестве третьего лица, в 18 заседаниях — слушателями, дали заключение по 1 уголовному делу.

Недавно под нашей эгидой был создан региональный Экспертный центр «Бизнес против коррупции», который проводит экспертизу самых сложных дел. Основной миссией центра является содействие в защите прав предпринимателей, в том числе от незаконного (необоснованного) уголовного преследования, связанного с незаконным захватом активов предприятий (рейдерством), недобросовестной конкуренцией, коррупционными действиями/бездействием со стороны должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления. Председателем центра избран Сергей Карпекин — президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания», заслуженный юрист Новосибирской области.

Чтобы защитить бизнес, мы привлекаем к анализу этого дела общественную и юридическую экспертизу, авторитетных людей из предпринимательского сообщества. В ходе обсуждения вырабатывается единое общественное мнение, с которым необходимо считаться. Думаю, что это будет еще одним инструментом защиты и поддержки предпринимателей.

В числе результатов рассмотрения обращений предпринимателей аппаратом уполномоченного:

прекращено уголовное дело в отношении директора компании, организация смогла свободно продолжить свою деятельность;

еще один руководитель компании освобожден из СИЗО;

сохранены 6 крупных действующих бизнесов, тем самым сохранены рабочие места, производство и услуги, налоговая база;

погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам перед предпринимателями на сумму более 2 млн рублей;

по решению снижена задолженность по налогам на 45 млн рублей;

к административной ответственности привлечены 4 должностных лица;

внесены 4 изменения в законодательство и нормативную базу;

даны 102 консультации предпринимателям о действиях в различных ситуациях, позволяющих не допустить причинение вреда бизнесу.

Задачи на перспективу

— Можете привести новосибирские кейсы, которыми заинтересовались ваши коллеги-омбудсмены в других регионах РФ?

— Это темы, связанные с экологией. На наш взгляд, в последнее время очень сильно были ужесточены законы, нормативно-правовые акты, связанные с влиянием деятельности компаний на окружающую среду. Часто наказание по жесткости несоизмеримо поступку. Например, предприятию в Чулыме с оборотом 3 млн рублей в год насчитали обязательных платежей на 8 млрд рублей. Даже президент сказал, что такое невозможно, что штрафы должны быть реальные.

Или ситуация со строительством инфраструктуры для утилизации отходов жизнедеятельности животноводства. Если у фермера 200 голов КРС, а его заставляют строить очистные сооружения стоимостью 500 тысяч рублей, сколько аграриев это потянут? На наш взгляд, если мы действительно болеем за экологию, а не просто хотим собрать в бюджет штрафы, мы должны прописать реальные сроки внедрения этих нововведений, создать госпрограммы, в рамках которых будут предоставляться субсидии и льготные кредиты. Во всем должен быть баланс интересов, а в данной ситуации крайним остается предприниматель.

— В октябре этого года аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области принял участие в парламентских слушаниях «Развитие малого и среднего предпринимательства в РФ: задачи, перспективы, законодательное обеспечение» в Государственной Думе под председательством Вячеслава Володина. Выносили ли вы на эти слушания какие-то предложения? Много ли из них приняты в работу?

— Вопросы и предложения от новосибирского аппарата бизнес-омбудсмена были представлены руководителю комитета Государственной Думы РФ по малому и среднему предпринимательству. По итогам слушаний началась масштабная работа, уже разработана дорожная карта как руководство к действию для правительства РФ.

Речь идет о следующих темах, которые прорабатываются в министерствах и ведомствах:

пересмотр и актуализация специальных налоговых режимов;

урегулирование проблем при взаимодействии между предпринимателями, работающими с использованием общей системы налогообложения, и субъектами МСП, применяющими специальные налоговые режимы без налога на добавленную стоимость, в рамках отношений «поставщик — заказчик»;

пересмотр механизма кадастровой оценки недвижимого имущества;

распространения мер государственной поддержки, предусмотренных федеральным проектом «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и направленных на решение проблемы нехватки кадров;

освобождение женщин, имеющих статус ИП, в период их отпуска по беременности и родам от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование;

предоставление ИП, работающих в области информационных технологий, мер поддержки как для ИТ-организаций;

создание необходимых условий для возобновления бизнеса либо запуска его с нуля ветеранами СВО после их возвращения;

установление ответственности ресурсоснабжающих организаций за качество услуг;

совершенствование законодательства Российской Федерации, направленного на защиту предпринимателей от необоснованного уголовного преследования и силового давления на бизнес;

совершенствование контрольно-надзорной деятельности, в том числе в части исключения дублирования проверок, совершенствование порядка выдачи разъяснений и рекомендаций по итогам проведения профилактических визитов и консультирования со стороны контролирующих органов, а также в сфере установки и эксплуатации рекламных конструкций.

Ожидания пессимистов скорректированы

— Какие тренды во взаимодействии института уполномоченного и бизнеса вы ожидаете в 2024 году?

— Главный вывод в том, что адаптация экономики второй год подряд скорректировала ожидания пессимистов. Никто не опустил руки, предприятия продолжают работать, главной задачей было восстановить все цепочки, найти новые рынки и пути доставки.

Где-то осторожно, а где-то и быстро бизнес получает свои компетенции и становится все более сильным и конкурентоспособным. Появляются новые бренды, рынки не остаются неосвоенными. В свою очередь желание конструировать, выстраивать новое требует определенных инструментов и мер поддержки. Поэтому нам есть над чем работать.

Наша роль — в соблюдении государственных гарантий и защите бизнеса в его правах и законных интересах. Поэтому наша деятельность будет направлена на активное взаимодействие с государственными структурами и деловым сообществом региона, на продвижение интересов бизнеса, решение отраслевых и системных проблем, расширение предпринимательской инициативы.

Главный тренд относительно взаимодействия бизнеса и государства сегодня заключается в обеспечении наиболее комфортных условий работы предпринимателям, развитии новых производств.

Еще один вектор работы — адаптация финансовых мер поддержки. Планируется создать единую цифровую систему мер федеральной и региональной поддержки малого бизнеса. Укрепление связи крупного и малого бизнеса. Кроме того, экономика малых предприятий нуждается в «бесшовном переходе» с льготных налоговых режимов на общий. Новый нацпроект именно этому посвящен.

— Какие задачи ставите перед собой?

— Буду продолжать борьбу с уголовным преследованием предпринимателей. Эта работа уже дает серьезные результаты. Если 4 года назад, когда мы только занялись этим вопросом, в СИЗО у нас сидели 6-7 предпринимателей, то сегодня — 1. Но нужно сделать так, чтобы дела предпринимателей рассматривались без ограничения их деятельности, чтобы они могли продолжать заниматься бизнесом.

Также необходимо усиливать работу с системными отраслевыми организациями, которые больше знают о проблемах, волнующих представителей рынка, имеют предложения по их решению — им нужно помогать.

Продолжим работать с экологической тематикой, с АПК, строительным бизнесом. Здесь нужно выходить из тупиковых ситуаций в которых мы все оказались.

Необходимо углублять работу с прокуратурой. Сейчас мы выстроили эффективное взаимодействие, причем не только с областным ведомством, но и с его подразделениями в районах. Эту работу необходимо продолжать, так как она доказала свою полезность. Многие вопросы, возникающие у бизнеса на местах, нам удается решать оперативно и в досудебном порядке.

Также планируем продолжать сотрудничество с Законодательным Собранием, так как многие вопросы, с которыми приходится работать бизнес-омбудсменам, связаны с корректировками НПА, законодательства.

Конечно, заниматься бизнесом непросто. И такими инициативными, активными людьми, которые могут взять ответственность за себя и свой коллектив, как представители нашего бизнес-сообщества, можно только гордиться. Поэтому в преддверие праздников хотелось бы пожелать предпринимателям Новосибирской области оставаться на позитиве. Новый год — это повод не только оглянуться назад, но и посмотреть вперед, определить для себя цели и новые перспективы, настроиться на успех. Больше времени и сил уделять развитию бизнеса, а не борьбе с внешними трудностями в виде бюрократической волокиты или административного давления. Аппарат уполномоченного готов помогать в решении этих вопросов.

В 2024 год мы вступаем с новыми планами и надеждами, с уверенностью в своих силах и желанием сделать этот мир лучше. Пусть он принесет счастье, подарит энергию, оптимизм, хорошее настроение и благополучие, откроет новые возможности и перспективы!

Примеры кейсов, успешно решенных аппаратом уполномоченного по правам предпринимателей Новосибирской области.

К уполномоченному поступило обращение от директора организации c жалобой на незаконное уголовное преследование. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении директора организации за невыплату зарплаты. Поводом послужил гражданско-правовой спор бывшего работника с работодателем, который на тот момент оспаривался в судебном порядке. Напомним, еще в марте 2022 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил о дополнительных мерах по защите прав субъектов предпринимательской деятельности, в которых указано на незамедлительное пресечение любого незаконного вмешательства государственных органов в хозяйственную деятельность, в том числе в рамках уголовно-процессуального законодательства, законодательства об оперативно-розыскной деятельности и об административных правонарушениях. После проведенного анализа ситуации правовая позиция бизнес-омбудсмена о гражданско-правовом характере дела была доведена до прокуратуры. В ответ на обращение уполномоченного надзорный орган отметил, что производство предварительного следствия по данному уголовному делу не окончено, обстоятельства, подлежащие доказыванию, устанавливаются, оценка которым будет дана прокурором при принятии следователем окончательного решения, и что соблюдение прав субъекта предпринимательской деятельности поднадзорного правоохранительными органами будет контролироваться прокуратурой. Впоследствии доводы уполномоченного нашли свое подтверждение, уголовное дело было закрыто, однако для этого потребовались 9 месяцев, сопровождавшихся обысками, выемками документов и электронных носителей, допросами. Нельзя не обратить внимание на экономическую составляющую данной ситуации, поскольку такие действия наносят репутационный вред, фактически парализуют хозяйственную и финансовую деятельность предприятий, которые рискуют вовсе прекратить деятельность как бизнес-единица, как работодатель и налогоплательщик.

При участии новосибирского бизнес-омбудсмена руководитель компании освобождена из СИЗО. В августе 2023 года к уполномоченному поступило обращение от представителя директора туристического агентства с жалобой на незаконное уголовное преследование. Адвокат указал, что в отношении предпринимателя, подозреваемой в покушении на совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, в июне 2023 года постановлением Центрального районного суда города Новосибирска была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Аппаратом уполномоченного был проведен правовой анализ, на основании которого сделан вывод, что деяния, указанные в материалах обращения, могли быть совершены только в связи с осуществлением полномочий по управлению ООО — зарегистрированной в установленном порядке коммерческой организацией, в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, что, в соответствии с положениями статьи 108 УПК РФ, дает основания утверждать о недопустимости применения в отношении руководителя компании заключения под стражу в качестве меры пресечения. Бизнес-омбудсменом было подготовлено правовое заключение, которое было приобщено к материалам уголовного дела. В результате в сентябре решением суда мера пресечения в виде содержания под стражей была изменена на домашний арест.

Административное дело в отношении коммерческой компании прекращено. В конце 2022 года к уполномоченному обратилась директор коммерческой компании с жалобой на действия административной комиссии Калининского района города Новосибирска, выразившиеся в вынесении постановления о назначении административного наказания. После рассмотрения доводов заявителя в прокуратуру Новосибирской области была направлена позиция уполномоченного о нарушении прав и законных интересов предпринимателя действиями административной комиссии. После рассмотрения обращения бизнес-омбудсмена ведомство сообщило, что прокурором Калининского района было внесено представление главе администрации по факту незаконно проведенного контрольного мероприятия и привлечению хозяйствующего субъекта к административной ответственности. Также с должностными лицами, уполномоченными составлять административные протоколы, были проведены учебные мероприятия, указано на недопустимость совершения аналогичных нарушений. В результате в мае решением Новосибирского областного суда производство по делу об административном правонарушении было прекращено.

Участие омбудсмена помогло новосибирскому предприятию вернуть долг с заказчика из другого региона. К уполномоченному поступило обращение от новосибирской компании с жалобой на неисполнение государственного контракта по оплате за поставленный товар. В ходе исполнения договоров новосибирская компания, добросовестно выполнившая принятые на себя обязательства, сталкивалась с постоянными неплатежами со стороны заказчика. В ответ на претензии поступали предложения о подписании соглашений о рассроченной оплате (сроком до 3 лет). Необходимо отметить, что субъекты малого и среднего предпринимательства являются более слабой стороной указанных поставок, именно поэтому государством им предоставлен ряд гарантий, в том числе постановлением Правительства РФ №1352 четко регламентирован срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) — 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке. Увеличение сроков оплаты, нарушающее гарантированное право предпринимателя на оплату исполненного контракта, является недопустимым и прямо противоречащим действующему законодательству, любые дополнительные соглашения об увеличении указанного срока — ничтожными, а действия заказчика в случаях принуждения и настаивания на изменении сроков оплаты по таким контрактам в сторону увеличения — воспрепятствованием предпринимательской деятельности. Региональным уполномоченным было направлено обращение прокурору Нижегородской области, по месту нахождения заказчика, с просьбой дать оценку изложенным доводам и в случае наличия оснований принять меры прокурорского реагирования. В ответном письме ведомство сообщило, что прокуратурой области рассмотрена информация по вопросу наличия просроченной кредиторской задолженности перед новосибирской компанией. В связи с нарушением требований действующего законодательства и условий договора руководителю внесено представление, а также в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Далее спор продолжился в суде. Вопрос погашения задолженности находился на контроле уполномоченного. В результате арбитражным судом с заказчика в пользу заявителя были взысканы более 900 тысяч рублей.