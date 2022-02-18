21 февраля в Новосибирской области завершается общешкольный карантин по коронавирусу

Вопросы завершения в регионе общешкольного карантина по коронавирусу и безопасного выхода школьников на учёбу обсуждались на заседании оперштаба.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов сообщил, что в настоящее время наблюдается тенденция снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией среди школьников, поэтому все дети переходят с дистанционного на очный режим обучения.

Напомним, поэтапный выход из общешкольного карантина по коронавирусу начался в регионе 14 февраля – в образовательных организациях Новосибирской области вышли с каникул 1-е классы, перешли с дистанционного на очный формат обучения 9 и 10-е классы.

Как прокомментировал заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин, количество заболевших детей в школах и дошкольных учреждениях постепенно уменьшается. Несмотря на то, что прошла почти неделя как вывели на очное обучение учеников 9-10 классов, и закончились каникулы у первоклассников, роста заболевших среди детей этих возрастов пока не наблюдается.