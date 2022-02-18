Федералы обещают Новосибирску полторы новые станции метро

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин пообещал Новосибирску выделение денежных средств на строительство, как минимум, одной станции метро на Дзержинской линии. Как следует из ответа чиновника на вопрос депутата Госдумы от Новосибирской области Рената Сулейманова, еще одну станцию федеральные чиновники, что называется, держат в уме.

— В Новосибирске будет достроена одна станция и одна под вопросом, — передает ответ чиновника депутату сайт Новосибирского реготделения КПРФ. — На одну мы деньги попытаемся найти, а на одну смотрим пока, не сбалансируем ли деньгами через инвестиционный бюджетный кредит.

На муниципальном уровне эти слова Хуснуллина расшифровывают как «фактически решенный вопрос с финансированием метрополитена».

— Ответ Хуснуллина можно расшифровать так, что этот вопрос находится в поле зрения федерального правительства, — считает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Как видите, эта тематика звучит на федеральном уровне. Это свидетельствует о том, что усилия, которые мы продолжаем предпринимать абсолютно непублично в продвижении этого проекта, дают если не окончательные плоды, то во всяком случае находятся в стадии решения.

Стоит напомнить, что вопрос финансирования развития новосибирского метрополитена на федеральном уровне ставился неоднократно. В то же время ранее уже упомянутый Марат Хуснуллин, перечисляя в своих выступлениях города-счастливчики, которые получат федеральное финансирование, Новосибирск упорно игнорировал. Более того, продолжаются пикировки между мэром Новосибирска и губернатором областного центра по поводу подачи соответствующей заявки. Первый утверждает, что заявка подана в региональное правительство, в компетенции которого ставить финансовый вопрос перед федеральными структурами. Второй, в свою очередь, утверждает, что заявка не поступала. Соответствующий вопрос на сессии горсовета депутаты задали мэру по итогам его отчета. Ответ главы города ситуацию не прояснил.