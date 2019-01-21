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21 января в 43 домах Новосибирска отключат тепло и горячую воду

  • 21/01/2019, 10:12
Ремонт планируется завершить к 22.00.

В понедельник, 21 января, в связи с ремонтными работами в Первомайском районе на теплосетях с 10.00 до 16.00 жители 37 жилых домов, а также 4 детских и одно лечебное учреждения будут отключены от тепла и горячего водоснабжения.

Также, по улице Толстого с 6.30 производятся работы по замене дефектного участка теплотрассы. В связи с чем под отключение от тепла и горячего водоснабжения попали 6 жилых домов и 7 прочих объектов. Ремонт планируется завершить к 22.00.

Мэрия и управляющие компании были предупреждены об отключениях заранее.

График ремонтных работ разработан совместно с мэрией Новосибирска, ГИБДД и надзорными органами.

Сибирская генерирующая компания приносит свои извинения горожанам за временные неудобства и напоминает, что проведение работ позволяет минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и ограничения подачи тепла в зимний период.

Оперативная информация по теплоснабжению в городах присутствия Сибирской генерирующей компании, а также указание адресов объектов, попадающих под ограничения, публикуется в сообществе СГК в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/sibgenco и на портале СГК Онлайн http://sibgenco.online.

Фото: пресс-служба СГК

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