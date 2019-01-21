 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей

  • 21/01/2019, 11:34
Сибирь – Tele2 подвел итоги роуминговой активности абонентов в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

В новогодние праздники клиенты компании активно путешествовали за рубеж, а иностранные гости в России скачали в 2 раза больше интернет-трафика, чем годом ранее.

Число клиентов оператора, выехавших на новогодние праздники за пределы России, увеличилось на 55%. Самыми мобильными оказались москвичи, петербуржцы и челябинцы, вместе посетившие 156 стран. Абоненты Tele2, которые чаще других отправлялись в экзотические страны, также оказались жителями этих регионов.

Четверть абонентов Tele2, которые покинули в новогодние праздники Россию, посетили Белоруссию и Финляндию. Третье место в рейтинге популярных направлений занял Таиланд – количество посетивших эту страну клиентов выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.

Голосовой трафик абонентов Tele2 за границей показал рост на 20% год к году. Однако в международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за границей увеличился более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: за 2018 год Tele2 увеличила список стран действия услуги до 117.

Интернет-трафик во входящем роуминге также показал практически двукратный рост год к году. Самыми популярными среди иностранцев городами стали Москва и Санкт-Петербург, а также Краснодар, Челябинск и Смоленск.

Новосибирские абоненты Tele2 за праздничные дни посетили 90 стран мира. Рейтинг наиболее популярных направлений возглавил Казахстан, а на второй строчке расположился жаркий Таиланд. Также в пятёрку самых востребованных направлений попали Киргизия, Таджикистан и Вьетнам. Популярность последнего заметно выросла. Страну посетили в 2,5 раза больше новосибирских абонентов Tele2, чем в прошлом году. В поездках новосибирцы предпочли оставаться онлайн: трафик переда данных в роуминге вырос в четыре с половиной раза. Общее количество новосибирских клиентов оператора, использовавших услуги связи в международном роуминге, выросло более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.

Популярность Новосибирска, как транзитного и туристического центра, выросла: услугами связи во входящем роуминге в сети Tele2 на новогодних каникулах воспользовались гости из двадцати шести стран.

Фото: пресс-служба компании

Популярное с сайта

Будущее с именами и фамилиями

21/01/2019, 11:38
18-21 декабря новосибирский Экспоцентр принимал сибирский полуфинал очередного, уже второго конкурса «Лидеры России» — яркого мероприятия с целым букетом сверхзадач.

АПК двигают на экспорт

18/01/2019, 17:09
В 2018 году объем сельхозпродукции, отгруженной на экспорт из Новосибирска, вырос в три раза.

Информатизацию здравоохранения проанализируют в комплексе

18/01/2019, 16:32
На развитие и доработку ЕГИСЗ в 2019-2021 годах планируется направить 2,2 млрд рублей, из них 1,3 млрд — средства федерального бюджета.

Актуальный разговор

Почему повышение тарифов на ОСАГО — это не самая серьезная проблема

Все материалы
Новости

МинЖКХ региона активизирует процесс заключения договоров с юрлицами на вывоз мусора

21/01/2019, 20:05

Требования к социальному питанию ужесточаются

21/01/2019, 16:05

Новосибирскую область в финале конкурса «Лидеры России» представят шесть человек

21/01/2019, 14:21

«Единая Россия» тоже решила проконтролировать реализацию нацпроектов

21/01/2019, 13:13

На Новосибирском аффинажном заводе сменился гендиректор

21/01/2019, 12:43

Будущее с именами и фамилиями

21/01/2019, 11:38

АПК двигают на экспорт

18/01/2019, 17:09

Информатизацию здравоохранения проанализируют в комплексе

18/01/2019, 16:32

Средняя зарплата новосибирцев в 2018 году составила 35 340 рублей

18/01/2019, 14:40

Яндекс отметил организации с высоким рейтингом

18/01/2019, 14:08

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×