23 объекта благоустройства в Новосибирской области стали победителями Всероссийского голосования по нацпроекту

В Новосибирской области подведены итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства – победителями стали 23 проекта, которые благоустроят в 2025 году на областные и федеральные средства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В этом году в голосовании приняли участие 308 тысяч человек.

— Предварительная стоимость финансирования благоустройства этих объектов – 400-450 млн рублей, – сообщил замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов.

По словам заместителя министра, в Новосибирске победил проект благоустройства набережной по ул. Саввы Кожевникова, набравший 63 771 голос. В настоящее время рассматривается вопрос поощрения проектов из Советского и Ленинского районов (набережная ГЭС и парк им. С.М. Кирова), которые также получили много голосов от горожан.

Ознакомиться с победителями голосования и дизайн-проектами можно на сайте 54.gorodsreda.ru в разделе «Результаты голосования».