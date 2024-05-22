Федеральный застройщик заявил о строительстве домов в военном городке Новосибирска

ГК «Страна Девелопмент» заявила о реализации проекта по комплексному развитию территории (КРТ) территории рядом с военным городком в Новосибирске. По информации, которая размещена на сайте застройщика, на территории в границах улицы Тополёвой, Ядринцевского конного спуска и Ипподромской, площадью в 1,7 га, компания возведет новый жилой комплекс. Он будет состоять из трех зданий высотой до 29-ти этажей, общая площадь планируемого жилья составит 27 477 кв.м. Проект находится в стадии подготовки документации.

Концепция включает смотровую площадку с видами на озеро Верховое и волейбольную арену, а также крытый паркинг с теплым переходом. Прилегающую территорию обещают благоустроить.

— Развитие, ранее довольно депрессивной территории в центре города, задаст новый вектор в развитии района, позволит создать новые рабочие места, а всему Новосибирску получить новый импульс в развитие городской среды, — заявляют в компании.

Отмечается, что новостройки появятся на месте трех домов по ул Тополевой 28,29,30. Они были признаны аварийными еще в 2018 году и попадали в охранную зону исторического архитектурного ансамбля Военного городка. Двухэтажки были снесены.

Напомним, недавно Новосибирский областной суд отказал в удовлетворении иска ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны Российской Федерации, которое настаивало на исключении новосибирского военного городка из реестра объектов культурного наследия. Более 30 зданий ансамбля возведены в 1910-1913 годах и признаны объектами культурного наследия в 2005 году. Судебное разбирательство длилось с марта 2023 года.

Эксперт Минкультуры (ведомство выступало третьей стороной в суде) заявлял, что внесение новосибирского военного городка в реестр объектов культурного наследия было сделано без достаточных правовых и процедурных оснований на это и выполнено с нарушением процедур. Он утверждал, что лишь одно здание комплекса из 31 можно отнести к объектам культурного наследия.

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов считает, что военный городок имеет мемориальную, архитектурную и историческую ценность. Снятие с него охранного статуса повлечет за собой снос зданий. Он направил на имя вновь избранного министра обороны Андрея Белоусова письмо, в котором изложены предложения по развитию данной территории.

— Считаю, что там должен быть создан большой и тщательно продуманный мемориал, который будет иметь государственное и патриотическое направление. Учитывая, что рядом находится мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» здесь может появиться целостный комплекс, аналогов которому нет за Уралом, — поделился в беседе с корреспондентом Infopro54 Андрей Панферов.

Стоит отметить, что в феврале 2024 года ДОМ.РФ выставил на торги земельный участок площадью 3,09 га (57,431 тыс. кв. метр), расположенный на ул. Тополевой в Октябрьском районе Новосибирска за 1,5 млрд рублей. Ранее эта площадка также входила в военный городок, и в 2013 году ведомство там начинало строить дома для военнослужащих. В 2014 году работы на объектах были прекращены, в 2019-м недострои передали на баланс «ДОМ.РФ».

Ранее редакция сообщала, что рядом с ЛДС «Сибирь» и Сосновым бором построят многоэтажку. Объект будет возводиться, как масштабный инвестиционный проект.