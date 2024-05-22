«Это химический дождь?»: зеленые лужи напугали жителей Новосибирской области

Необычный цветной налет заметили тогучинцы на улице после дождя. Это явление беспокоит горожан уже больше недели.
― Мы поехали на кладбище, чтобы убрать могилки. А там на столиках, скамейках и памятниках все покрыто непонятной зеленой субстанцией. Такое ощущение, что был химический дождь, ― поделилась с Infopro54 жительница Тогучина Нина Василькова.
В зеленый цвет неожиданно окрасились лужи на дорогах. Люди в замешательстве.
Но как объясняют специалисты, в зеленом налете нет ничего страшного и это явление природного характера. Сейчас цветет самый агрессивный аллерген – береза. Пыльца от «сережек» этого дерева разносится ветром и окрашивает город.
Сильный дождь вымывает пыльцу из воздуха, снижая ее концентрацию, но вместе с каплями зелень попадает в лужи.
Эксперты поясняют, что в ясную погоду цветение берез обычно усиливается, а в пасмурную — снижается.
Ранее редакция рассказывала, что на Новосибирск обрушился крупный град. Непогода стала причиной нескольких происшествий в городе.
Источник фото: с сайта «Тогучинской газеты»/автор — Марина Пронина.
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