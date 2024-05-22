«Это химический дождь?»: зеленые лужи напугали жителей Новосибирской области

Необычный цветной налет заметили тогучинцы на улице после дождя. Это явление беспокоит горожан уже больше недели.

― Мы поехали на кладбище, чтобы убрать могилки. А там на столиках, скамейках и памятниках все покрыто непонятной зеленой субстанцией. Такое ощущение, что был химический дождь, ― поделилась с Infopro54 жительница Тогучина Нина Василькова.

В зеленый цвет неожиданно окрасились лужи на дорогах. Люди в замешательстве.

Но как объясняют специалисты, в зеленом налете нет ничего страшного и это явление природного характера. Сейчас цветет самый агрессивный аллерген – береза. Пыльца от «сережек» этого дерева разносится ветром и окрашивает город.

Сильный дождь вымывает пыльцу из воздуха, снижая ее концентрацию, но вместе с каплями зелень попадает в лужи.

Эксперты поясняют, что в ясную погоду цветение берез обычно усиливается, а в пасмурную — снижается.

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