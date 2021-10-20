27% новосибирцев считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше

По итогам опроса, проведённого компанией Сбер Управление Активами, их доля достигла 27%. В целом по стране такого мнения придерживается почти 40% населения, в 2019 году такого мнения придерживалось 26,6% опрошенных, а в 2020 году — 29,5%.

Главными способами повышения доходов россияне по-прежнему считают необходимость больше и лучше работать (67,7%) и получить образование (56,7%). Однако вложения на фондовом рынке входят в обиход всё большего числа россиян, которые уже практически приравнивают возможность повышения дохода с помощью собственного бизнеса (44,8%) к вложениям на фондовом рынке (38,6%). Четыре указанных выше способа являются наиболее массовыми, свидетельствуют данные опроса.

Больше всего тех, кто считает, что для достижения высокого уровня жизни и доходов необходимо учиться инвестировать в финансовый рынок и вкладывать деньги в ценные бумаги, среди молодых людей с высшим образованием. 57,9% опрошенных в возрасте 18‒30 лет считают необходимым использовать финансовые инструменты как дополнительный источник дохода. Аналогичного мнения придерживается 47,9% респондентов в возрасте 30‒40 лет и 44% опрошенных в возрасте 40‒50 лет. При этом такую позицию разделяют почти в равной степени и мужчины, и женщины — 40,6% и 36,5% соответственно.

Наибольшее число респондентов, которые считают, что повышение уровня дохода возможно с помощью инвестиционных инструментов, среди людей с высшим и послевузовским образованием — 56,2%. Среди респондентов со средним профессиональным образованием доля таких людей также высока — 46,5%. Среди респондентов с неоконченным высшим образованием доля тех, кто считает фондовый рынок неотъемлемой частью высокого дохода, значительно ниже — 34,4%.

Ольга Коновалова, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Один из главных способов повысить свой доход для 27% новосибирцев – это накопления и инвестиции в ценные бумаги. Об этом свидетельствуют данные проведённого исследования. В целом по стране показатель составляет от 24% до 64%. Я уверена, что в будущем интерес к фондовому рынку среди населения будет только расти. Ведь сегодня инвестиционные продукты доступны каждому, и нет необходимости иметь большую сумму, заполнять кипу бумаг или куда-то идти. Например, для того, чтобы вложиться в ПИФы достаточно зайти в СберБанк Онлайн, а размер вложений может быть от одной тысячи рублей».

Если говорить о географических различиях, больше всего тех, кто считает, что для повышения уровня жизни надо учиться зарабатывать на финансовых рынках и вкладывать деньги в ценные бумаги, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону.

Город Доля тех, кто считает, что для повышения уровня жизни надо учиться зарабатывать на финансовых рынках, вкладывать деньги в ценные бумаги, инвестировать в финансовый рынок Москва 64% Санкт-Петербург 63% Краснодар 53% Красноярск 52% Ростов-на-Дону 51% Воронеж 48% Рязань 48% Нижний Новгород 46% Пенза 43% Самара 42% Волгоград 41% Саратов 41% Тольятти 41% Иркутск 40% Уфа 40% Ярославль 40% Киров 39% Липецк 38% Набережные Челны 38% Казань 37% Владивосток 36% Кемерово 36% Новокузнецк 34% Тюмень 34% Хабаровск 34% Оренбург 33% Челябинск 33% Ульяновск 32% Астрахань 31% Барнаул 30% Екатеринбург 29% Махачкала 28% Омск 28% Пермь 28% Новосибирск 27% Ижевск 26% Томск 24%

Исследование проводилось в сентябре 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. Респонденты имели возможность дать множественный ответ на предложенные вопросы.