27% новосибирцев считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше

По итогам опроса, проведённого компанией Сбер Управление Активами, их доля достигла 27%. В целом по стране такого мнения придерживается почти 40% населения, в 2019 году такого мнения придерживалось 26,6% опрошенных, а в 2020 году — 29,5%.
Главными способами повышения доходов россияне по-прежнему считают необходимость больше и лучше работать (67,7%) и получить образование (56,7%). Однако вложения на фондовом рынке входят в обиход всё большего числа россиян, которые уже практически приравнивают возможность повышения дохода с помощью собственного бизнеса (44,8%) к вложениям на фондовом рынке (38,6%). Четыре указанных выше способа являются наиболее массовыми, свидетельствуют данные опроса.
Больше всего тех, кто считает, что для достижения высокого уровня жизни и доходов необходимо учиться инвестировать в финансовый рынок и вкладывать деньги в ценные бумаги, среди молодых людей с высшим образованием. 57,9% опрошенных в возрасте 18‒30 лет считают необходимым использовать финансовые инструменты как дополнительный источник дохода. Аналогичного мнения придерживается 47,9% респондентов в возрасте 30‒40 лет и 44% опрошенных в возрасте 40‒50 лет. При этом такую позицию разделяют почти в равной степени и мужчины, и женщины — 40,6% и 36,5% соответственно.
Наибольшее число респондентов, которые считают, что повышение уровня дохода возможно с помощью инвестиционных инструментов, среди людей с высшим и послевузовским образованием — 56,2%. Среди респондентов со средним профессиональным образованием доля таких людей также высока — 46,5%. Среди респондентов с неоконченным высшим образованием доля тех, кто считает фондовый рынок неотъемлемой частью высокого дохода, значительно ниже — 34,4%.
Ольга Коновалова, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:
«Один из главных способов повысить свой доход для 27% новосибирцев – это накопления и инвестиции в ценные бумаги. Об этом свидетельствуют данные проведённого исследования. В целом по стране показатель составляет от 24% до 64%. Я уверена, что в будущем интерес к фондовому рынку среди населения будет только расти. Ведь сегодня инвестиционные продукты доступны каждому, и нет необходимости иметь большую сумму, заполнять кипу бумаг или куда-то идти. Например, для того, чтобы вложиться в ПИФы достаточно зайти в СберБанк Онлайн, а размер вложений может быть от одной тысячи рублей».
Если говорить о географических различиях, больше всего тех, кто считает, что для повышения уровня жизни надо учиться зарабатывать на финансовых рынках и вкладывать деньги в ценные бумаги, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону.
|Город
|Доля тех, кто считает, что для повышения уровня жизни надо учиться зарабатывать на финансовых рынках, вкладывать деньги в ценные бумаги, инвестировать в финансовый рынок
|Москва
|64%
|Санкт-Петербург
|63%
|Краснодар
|53%
|Красноярск
|52%
|Ростов-на-Дону
|51%
|Воронеж
|48%
|Рязань
|48%
|Нижний Новгород
|46%
|Пенза
|43%
|Самара
|42%
|Волгоград
|41%
|Саратов
|41%
|Тольятти
|41%
|Иркутск
|40%
|Уфа
|40%
|Ярославль
|40%
|Киров
|39%
|Липецк
|38%
|Набережные Челны
|38%
|Казань
|37%
|Владивосток
|36%
|Кемерово
|36%
|Новокузнецк
|34%
|Тюмень
|34%
|Хабаровск
|34%
|Оренбург
|33%
|Челябинск
|33%
|Ульяновск
|32%
|Астрахань
|31%
|Барнаул
|30%
|Екатеринбург
|29%
|Махачкала
|28%
|Омск
|28%
|Пермь
|28%
|Новосибирск
|27%
|Ижевск
|26%
|Томск
|24%
Исследование проводилось в сентябре 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. Респонденты имели возможность дать множественный ответ на предложенные вопросы.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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