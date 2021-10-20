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27% новосибирцев считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше

  • 20/10/2021, 14:52
Доля новосибирцев, которые считают, что надо инвестировать и зарабатывать деньги на финансовом рынке, чтобы повысить уровень своего благосостояния, в 2021 году увеличилась.

Новости компанийПо итогам опроса, проведённого компанией Сбер Управление Активами, их доля достигла 27%. В целом по стране такого мнения придерживается почти 40% населения, в 2019 году такого мнения придерживалось 26,6% опрошенных, а в 2020 году — 29,5%.

Главными способами повышения доходов россияне по-прежнему считают необходимость больше и лучше работать (67,7%) и получить образование (56,7%). Однако вложения на фондовом рынке входят в обиход всё большего числа россиян, которые уже практически приравнивают возможность повышения дохода с помощью собственного бизнеса (44,8%) к вложениям на фондовом рынке (38,6%). Четыре указанных выше способа являются наиболее массовыми, свидетельствуют данные опроса.

Больше всего тех, кто считает, что для достижения высокого уровня жизни и доходов необходимо учиться инвестировать в финансовый рынок и вкладывать деньги в ценные бумаги, среди молодых людей с высшим образованием. 57,9% опрошенных в возрасте 18‒30 лет считают необходимым использовать финансовые инструменты как дополнительный источник дохода. Аналогичного мнения придерживается 47,9% респондентов в возрасте 30‒40 лет и 44% опрошенных в возрасте 40‒50 лет. При этом такую позицию разделяют почти в равной степени и мужчины, и женщины — 40,6% и 36,5% соответственно.

Наибольшее число респондентов, которые считают, что повышение уровня дохода возможно с помощью инвестиционных инструментов, среди людей с высшим и послевузовским образованием — 56,2%. Среди респондентов со средним профессиональным образованием доля таких людей также высока — 46,5%. Среди респондентов с неоконченным высшим образованием доля тех, кто считает фондовый рынок неотъемлемой частью высокого дохода, значительно ниже — 34,4%.

Ольга Коновалова, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Один из главных способов повысить свой доход для 27% новосибирцев – это накопления и инвестиции в ценные бумаги. Об этом свидетельствуют данные проведённого исследования. В целом по стране показатель составляет от 24% до 64%. Я уверена, что в будущем интерес к фондовому рынку среди населения будет только расти. Ведь сегодня инвестиционные продукты доступны каждому, и нет необходимости иметь большую сумму, заполнять кипу бумаг или куда-то идти. Например, для того, чтобы вложиться в ПИФы достаточно зайти в СберБанк Онлайн, а размер вложений может быть от одной тысячи рублей».

Если говорить о географических различиях, больше всего тех, кто считает, что для повышения уровня жизни надо учиться зарабатывать на финансовых рынках и вкладывать деньги в ценные бумаги, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону.

Город Доля тех, кто считает, что для повышения уровня жизни надо учиться зарабатывать на финансовых рынках, вкладывать деньги в ценные бумаги, инвестировать в финансовый рынок
Москва 64%
Санкт-Петербург 63%
Краснодар 53%
Красноярск 52%
Ростов-на-Дону 51%
Воронеж 48%
Рязань 48%
Нижний Новгород 46%
Пенза 43%
Самара 42%
Волгоград 41%
Саратов 41%
Тольятти 41%
Иркутск 40%
Уфа 40%
Ярославль 40%
Киров 39%
Липецк 38%
Набережные Челны 38%
Казань 37%
Владивосток 36%
Кемерово 36%
Новокузнецк 34%
Тюмень 34%
Хабаровск 34%
Оренбург 33%
Челябинск 33%
Ульяновск 32%
Астрахань 31%
Барнаул 30%
Екатеринбург 29%
Махачкала 28%
Омск 28%
Пермь 28%
Новосибирск 27%
Ижевск 26%
Томск 24%

Исследование проводилось в сентябре 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. Респонденты имели возможность дать множественный ответ на предложенные вопросы.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия Новосибирская область

Теги : финансы Сбербанк инвестиции банки


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