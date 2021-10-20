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Новосибирск начала 2000-х и Новосибирск сегодня — это два разных мироощущения

Станислав Белых, журналист, неравнодушный житель Новосибирска:
  • 20/10/2021, 15:00

— Я сам из «понаехавших» и имею возможность сравнивать развитие Новосибирска с другими городами, где мне достаточно часто приходится бывать — Казань, Екатеринбург. Новосибирск начала 2000-х и Новосибирск сегодня — это не просто два разных города, это два мироощущения. В первом — это перспективный, активно развивающийся город, настоящий «Чикаго», который просто рвет все российские реалии и обещает каждому жителю если не достаток, но вполне достойный уровень жизненного комфорта. И второе ощущение, сегодняшнее — мы безнадежно отстаем. Мысли о том, что пора перебираться туда, где есть перспектива, есть настоящий драйв, хоть какое-то развитие, я нахожу у очень многих своих друзей.

Ну и вот немножечко для сравнения от моих друзей из Нур-Султана — они выложили в сети отчет акима столицы за 2020 год. Можете сказать, что это некорректно, что это все-таки столица соседнего государства, другое отношение и бла-бла-бла. Но я просто напомню, что в начале 2000-х годов на этом месте, где сейчас стоит Целиноград-Акмола-Астана (это все один город с разными названиями) была практически степь, целина, Северный Казахстан, и население Астаны составляло 381 тысячу человек.

Что такое современный Нур-Султан? На начало 2021 года население Нур-Султана составляло 1184469 человек, что является вторым показателем в Казахстане после Алма-Аты.

Далее сохраняю пунктуацию автора.

«Аким столицы выступил на внеочередной сессии маслихата (это наш национальный аналог городской думы — поясняю друзьям-россиянам, им же интересны наши домашние новости).

Так вот, докладываю все потезисно, о чем там говорилось. Слушайте:

«Доходы наши растут, говорят, и налоговые отчисления также… в 2007 году доходы были 167 млрд тенге, а по итогам 2020 года они составляют 1 трлн 100 млрд тенге (!)»

Переводя в курс рубля 1 тенге — 16,1 копеек, это составляет — 183 млрд 945 млн 300 тысяч рублей. Ну и справочно — объем доходов всей Новосибирской области в 2021 году составит 211,2 млрд рублей.

Та-а-ак, пошли дальше…

«Благодаря поддержке бизнеса со стороны государства объявлен мораторий на проверки МСБ…

По образованию: в этом году завершится строительство 15 школ, это порядка 40 тысяч мест. За последние 10 лет выросло количество школьников почти в 3 раза — с 74 тысяч до 210 тысяч (!)».

Да-а-а-а… Детки — это, конечно, хорошо, но школы переуплотнены, места в садиках пока в дефиците. В следующем году, пообещал аким, планируется построить столько же, — «15 школ… ведь, если честно, 3-4 года назад было время, когда в столице открывалась лишь одна школа в году… время упущено… наверстываем!»

Да!

«По школьному питанию… выдвинут вопрос о поднятии цен на питание до 402 тенге (67 рублей), которые оплачиваются из бюджета… столица ведь едва ли не единственный регион, который кормит начальные классы бесплатно.

По продовольственной безопасности: в столице строятся молокоперерабатывающий завод, хлебозавод, овощехранилище, завод кондитерских изделий, теплица и фермерские рынки. В каждом районе планируются центры круглогодичных ярмарок, где казахстанские сельхозпроизводители смогут реализовывать свою продукцию. Одна из них — в старом районе у железнодорожного вокзала».

Следующая новость:

«Чтобы не допустить подорожания хлеба, закуплены еще 8 тысяч тонн муки, отслеживаются цены на мясо, картофель и масло.

В связи с закрытием некоторых границ цены на стройматериалы взлетели… поэтому решено в столице построить собственный керамический завод, мощность которого будет составлять 120 млн кирпичей в год…»

Дальше… «строительство 57 долгостроев планируется завершить до конца этого года…» Ого!

Кстати, «в этом году 10 тысяч незащищенных семей, которым требовалась помощь государства, сыграли новоселье…»

По газу… «Подключены уже частные окраины Коктал, Железнодорожный, Агрогородок. Завершаются работы на Юго-Востоке, в Промышленном, Куйгенжаре, Мичурино, Интернациональном».

Комментировать не буду. Но на всякий случай сообщу, что расстояние от Новосибирска до Нур-Султана — 1060 км. Чуть дальше, чем до Омска. Хотя по ощущениям — как до Луны. И вероятней всего лет через пять-десять мы получим совсем рядом со «Столицей Сибири» мощного среднеазиатского «дракона», который будет выше нас на голову. А то и на три.

Что же касается моего отношения к Новосибирску, поскольку это достаточно близкий и очень родной для меня город, я готов ему дать еще года два на «исправление» — пока достроят Ледовый дворец и проведут Молодежный чемпионат мира по хоккею, достроят четвертый мост, построят «СКИФ» и «Смарт-сити». Надеюсь, что хотя бы к чемпионату мира и к сдаче четвертого моста город помоют, почистят, закончат ямочный ремонт, укатают асфальт на магистралях. Победят, наконец, пыль на дорогах и вонь. Очень хочется верить, что нынешние проблемы связаны с потребностями развития и за временными трудностями придет стабильность и процветание.

Очень хочется верить.

По материалам публикации на странице Станислава Белых в соцсети Facebook
Фото со страницы Станислава Белых в соцсети Facebook

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Рубрики :

Регионы: Нур-Султан Новосибирск

Теги : город благоустройство


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