272 детских центра Новосибирска получили рейтинг качества Early Years Ratings

Рейтинговое агентство Early Years Ratings присвоило рейтинговую оценку 272 частным детским центрам Новосибирска, сообщили в компании. Данные опубликованы на официальном сайте агентства.

Отмечается, что оценка присвоена в формате «авторейтинга» сроком на 1 год и включает заочное исследование детских центров по 20 показателям, в том числе: открытость и доступность информации об организации в сети интернет, публикуемые данные об предоставляемых услугах и наличие оснований для оказания лицензируемого вида услуг, а также удовлетворённость потребителей условиями ведения деятельности и иные данные. которые агентство имеет возможность получить из открытых источников.

Максимальная рейтинговая оценка на основании данного исследования присваивается на уровне «A-», что соответствует показателю ниже высокой оценки «EYR-рейтинг качества». Этот показатель отражает открытость детского центра, качество и полноту информации о деятельности организации, данные об условиях размещения детей.

— Более 20% организаций установили системы видеонаблюдения, из них 80% предоставляют онлайн доступ родителям, что характеризует прозрачность процесса оказания услуг, — говорится в сообщении.

Двум организациям присвоена максимальная оценка, 109 детским центрам – удовлетворительная, и 161 – низкая, из них 68 детских центров не преодолели минимальный уровень «D». На уровень оценки повлияло, в том числе, размещение детских центров в помещениях, не соответствующих требованиям законодательства РФ: подвалы и цокольные этажи жилых домов, квартиры, расположенные выше первого этажа, не имеющие дополнительного эвакуационного выхода и т.д.

Более половины организаций в открытых источниках заявляют о предоставлении образовательных услуг, при этом только 20% из их числа (30 организаций) имеют соответствующую образовательную лицензию. Данный факт говорит о частых случая введения потребителей в заблуждение, а качество такого «образования» не может быть объективно оценено. Отмечается, что наличие образовательной лицензии не является существенным фактором, влияющим на качество среды и оказание иных (нелицензируемых) услуг, предоставляемых детским центром.

— «Early Years Ratings» рассматривает независимую унифицированную систему оценки качества частных детских центров востребованным инструментом как для владельцев центров, стремящихся к прозрачности в своей деятельности, так и для потребителей услуг – родителей, которые хотят быть уверенными в выборе детского центра для своего ребенка, — отмечает основатель проекта Антон Пишчук. — На современном этапе владельцам бизнеса важно сформировать и предложить измеримые и понятные потребителям условия, что повысит доверие и общий уровень удовлетворенности качеством услуг.

По его словам, большинство присвоенных оценок имеет позитивный прогноз, что подразумевает высокий потенциал в получении более высокого уровня «EYR-рейтинг качества» при проведении очной оценки по заявлению собственника детского центра.

Процедура присвоения оценки «EYR – рейтинг качества» предусматривает совместную работу собственника детского центра и наших аналитиков. Результат – не только независимая оценка, но и набор рекомендаций по повышению прозрачности и доверия клиентов каждого владельца «EYR – рейтинг качества». «EYR – рейтинг качества» нацелен на повышение уровня защиты прав потребителей и повышение информированности клиентов детских центров о качестве получаемых услуг.

«EYR – рейтинг качества» присваивается по шкале от «А++» — наивысшего уровня качества услуг до «D» — неудовлетворительного уровня качества услуг. По результатам оценки EYR выдает организации сертификат соответствующего уровня сроком на 6 месяцев.

Фото: предоставлено пресс-службой компании