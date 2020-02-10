Росреестр будет давать справки через робота-консультанта

Управление Росреестра по Новосибирской области оказывает одни из самых востребованных государственных услуг в области регистрации недвижимости, сообщили в пресс-службе Росреестра. Фронт-офисом по приему и выдаче документов на территории нашего региона является ГАУ Новосибирской области многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ).

По словам руководителя новосибирского Росреестра Светланы Рягузовой, работая над сервисностью оказываемых услуг, на территории Новосибирской области в МФЦ в 2019 году был внедрен уникальный проект — система голосового обслуживания – интеллектуальный голосовой робот-консультант «Николай» в контакт-центре (тел.052).

Голосовой робот-консультант первым принимает звонки, поступающие в контакт-центр МФЦ, дает консультации по вопросам оказания государственных услуг и предоставляет справочную информацию по часто задаваемым вопросам.

В настоящее время при обращении за консультациями по услугам Росреестра «Николай» переводит звонок на оператора, который полностью рассказывает об интересующей информации.

Список консультаций голосового робота-консультанта актуализируется. В 2020 году планируется расширить список консультаций «Николая» в части вопросов выдачи документов из архива Росреестра, снятия обременения (ограничения) с объектов недвижимости, предоставления сведений из реестра недвижимости.

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