Замаскированные раковые сети. Рак дыхательных органов

Как выглядит коварный враг

Наиболее часто встречается поражение легких. Легкие являются единственным внутренним органом, имеющим непосредственное взаимодействие с окружающим пространством.

Под воздействием ряда факторов клетки эпителия становятся атипичными. Они перестают подчиняться внутренним процессам.

Рак легких — это злокачественное новообразование, состоящее из поврежденных клеток. Такая опухоль быстро прогрессирует и является агрессором по отношению к органу, в котором образовалась. Самая большая опасность заключена в возможном появлении вторичных очагов. Вследствие распада основного очага метастазы разносятся с кровью или через лимфатические узлы по всему организму.

Два вида рака легких

Определены две формы опухоли: крупноклеточная и мелкоклеточная. Мелкоклеточная более агрессивна и часто неоперабельна. В сравнении с крупноклеточной, гораздо стремительнее происходит развитие первичной опухоли и новых образований.

Перспективы при выявлении

При выявлении рака на бессимптомных стадиях (первой и второй) болезнь излечима. При переходе в третью и четвертую врачи могут только облегчить тяжелое состояние больного. Рак, не пустивший метастазы легче поддается лечению. В любом случае, наилучший прогноз при благополучном лечении — пятилетняя продолжительность жизни.

Значение классификации по TNM

Злокачественный процесс характеризуется значением по классификации TNM: «Т» относится к первичной опухоли; N» содержит сведения о состоянии регионарных лимфатических узлов; «М» указывает на распространение метастазов по организму больного.

Корень зла

Точные причины возникновения рака легких не выявлены. Прослеживается взаимосвязь с присутствием в жизни заболевших определенных обстоятельств, отрицательно влияющих на организм. К факторам риска относятся:

Курение, в том числе пассивное и другие канцерогены;

Влияние радиации (Частые рентгеновские исследования, длительное пребывание под солнцем, работа на ядерных объектах);

Некоторые вирусы могут провоцировать клетки к мутации (например ВИЧ);

Вдыхание асбеста, мышьяка, аммиака, висмута и даже пыли в течение долгого времени (например строители);

Генетическая предрасположенность;

Хронические и не долеченные заболевания органов дыхания

Первичные признаки

Так как легкие не имеют нервных окончаний, начало патологии протекает бессимптомно. Больной часто списывает на переутомление или легкое недомогание следующие сигналы:

Слабость и потливость,

Слегка повышенная температура 37-37.2,

Кожный зуд,

Отечность рук и ног,

Головокружение и нарушение координации,

По мере прогрессирования появляются другие симптомы:

Кашель — часто игнорируемый признак;

Появляется одышка даже при минимальных нагрузках;

Пропадает аппетит и снижается масса тела;

Увеличиваются лимфатические узлы;

Ощущается озноб;

Возможно окрашивание в желтый цвет кожных покровов и глазных яблок, и другие.

Из-за размытой картины и отсутствия специфических показателей больной ищет причины плохого самочувствия не там, где нужно. Обычно рак легкого обнаруживается, когда метастазы рассеялись по организму.

Меры профилактики

Профилактика этого недуга больше направлена на предупреждение губительного влияния агрессивных факторов на организм и на своевременную диагностику. Своевременная и правильная профилактика способна в 2 раза уменьшить число злокачественных образований.

В первую очередь необходимо отказаться от активного и пассивного курения, со временем органы дыхания очистятся от накопленных вредных веществ.

Постараться максимально уменьшить контакт с химикатами, использовать респираторы и другие средства защиты.

Следить за своим рационом, так как ожирение увеличивает вероятность возникновения онкологии. Включать в меню больше продуктов, замедляющих рост раковых клеток — томаты, цитрусовые, все виды капусты, нежирные сорта морской рыбы.

Регулярно гулять на свежем воздухе и тщательно проветривать помещения. По возможности избегать места с плохой экологией.

Делать дыхательную гимнастику.

Ограничить пребывание под палящими лучами солнца.

Вовремя проходить плановые медосмотры.

Значительный рост онкологических заболеваний, поражающих органы дыхательной системы, вызывает тревогу. Очевидна необходимость принятия кардинальных мер по их предупреждению.