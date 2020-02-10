Замаскированные раковые сети. Рак дыхательных органов

Наиболее часто встречается поражение легких. Легкие являются единственным внутренним органом, имеющим непосредственное взаимодействие с окружающим пространством.
Под воздействием ряда факторов клетки эпителия становятся атипичными. Они перестают подчиняться внутренним процессам.
Рак легких — это злокачественное новообразование, состоящее из поврежденных клеток. Такая опухоль быстро прогрессирует и является агрессором по отношению к органу, в котором образовалась. Самая большая опасность заключена в возможном появлении вторичных очагов. Вследствие распада основного очага метастазы разносятся с кровью или через лимфатические узлы по всему организму.
Определены две формы опухоли: крупноклеточная и мелкоклеточная. Мелкоклеточная более агрессивна и часто неоперабельна. В сравнении с крупноклеточной, гораздо стремительнее происходит развитие первичной опухоли и новых образований.
При выявлении рака на бессимптомных стадиях (первой и второй) болезнь излечима. При переходе в третью и четвертую врачи могут только облегчить тяжелое состояние больного. Рак, не пустивший метастазы легче поддается лечению. В любом случае, наилучший прогноз при благополучном лечении — пятилетняя продолжительность жизни.
Злокачественный процесс характеризуется значением по классификации TNM: «Т» относится к первичной опухоли; N» содержит сведения о состоянии регионарных лимфатических узлов; «М» указывает на распространение метастазов по организму больного.
Точные причины возникновения рака легких не выявлены. Прослеживается взаимосвязь с присутствием в жизни заболевших определенных обстоятельств, отрицательно влияющих на организм. К факторам риска относятся:
Так как легкие не имеют нервных окончаний, начало патологии протекает бессимптомно. Больной часто списывает на переутомление или легкое недомогание следующие сигналы:
По мере прогрессирования появляются другие симптомы:
Из-за размытой картины и отсутствия специфических показателей больной ищет причины плохого самочувствия не там, где нужно. Обычно рак легкого обнаруживается, когда метастазы рассеялись по организму.
Значительный рост онкологических заболеваний, поражающих органы дыхательной системы, вызывает тревогу. Очевидна необходимость принятия кардинальных мер по их предупреждению.
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