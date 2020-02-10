.

Замаскированные раковые сети. Рак дыхательных органов

Своевременная диагностика и полезные привычки – лучшая профилактика рака легких. В России лидирующее положение частоты диагностирования онкологических заболеваний занимает рак органов дыхания.
  • 10/02/2020, 11:32
легкие

Как выглядит коварный враг

Наиболее часто встречается поражение легких. Легкие являются единственным внутренним органом, имеющим непосредственное взаимодействие с окружающим пространством.
Под воздействием ряда факторов клетки эпителия становятся атипичными. Они перестают подчиняться внутренним процессам.
Рак легких — это злокачественное новообразование, состоящее из поврежденных клеток. Такая опухоль быстро прогрессирует и является агрессором по отношению к органу, в котором образовалась. Самая большая опасность заключена в возможном появлении вторичных очагов. Вследствие распада основного очага метастазы разносятся с кровью или через лимфатические узлы по всему организму.

Два вида рака легких

Определены две формы опухоли: крупноклеточная и мелкоклеточная. Мелкоклеточная более агрессивна и часто неоперабельна. В сравнении с крупноклеточной, гораздо стремительнее происходит развитие первичной опухоли и новых образований.

Перспективы при выявлении

При выявлении рака на бессимптомных стадиях (первой и второй) болезнь излечима. При переходе в третью и четвертую врачи могут только облегчить тяжелое состояние больного. Рак, не пустивший метастазы легче поддается лечению. В любом случае, наилучший прогноз при благополучном лечении — пятилетняя продолжительность жизни.

Значение классификации по TNM

Злокачественный процесс характеризуется значением по классификации TNM: «Т» относится к первичной опухоли; N» содержит сведения о состоянии регионарных лимфатических узлов; «М» указывает на распространение метастазов по организму больного.

Корень зла

Точные причины возникновения рака легких не выявлены. Прослеживается взаимосвязь с присутствием в жизни заболевших определенных обстоятельств, отрицательно влияющих на организм. К факторам риска относятся:

  • Курение, в том числе пассивное и другие канцерогены;
  • Влияние радиации (Частые рентгеновские исследования, длительное пребывание под солнцем, работа на ядерных объектах);
  • Некоторые вирусы могут провоцировать клетки к мутации (например ВИЧ);
  • Вдыхание асбеста, мышьяка, аммиака, висмута и даже пыли в течение долгого времени (например строители);
  • Генетическая предрасположенность;
  • Хронические и не долеченные заболевания органов дыхания

Первичные признаки

Так как легкие не имеют нервных окончаний, начало патологии протекает бессимптомно. Больной часто списывает на переутомление или легкое недомогание следующие сигналы:

  • Слабость и потливость,
  • Слегка повышенная температура 37-37.2,
  • Кожный зуд,
  • Отечность рук и ног,
  • Головокружение и нарушение координации,

По мере прогрессирования появляются другие симптомы:

  • Кашель — часто игнорируемый признак;
  • Появляется одышка даже при минимальных нагрузках;
  • Пропадает аппетит и снижается масса тела;
  • Увеличиваются лимфатические узлы;
  • Ощущается озноб;
  • Возможно окрашивание в желтый цвет кожных покровов и глазных яблок, и другие.

Из-за размытой картины и отсутствия специфических показателей больной ищет причины плохого самочувствия не там, где нужно. Обычно рак легкого обнаруживается, когда метастазы рассеялись по организму.

Меры профилактики

  • Профилактика этого недуга больше направлена на предупреждение губительного влияния агрессивных факторов на организм и на своевременную диагностику. Своевременная и правильная профилактика способна в 2 раза уменьшить число злокачественных образований.
  • В первую очередь необходимо отказаться от активного и пассивного курения, со временем органы дыхания очистятся от накопленных вредных веществ.
  • Постараться максимально уменьшить контакт с химикатами, использовать респираторы и другие средства защиты.
  • Следить за своим рационом, так как ожирение увеличивает вероятность возникновения онкологии. Включать в меню больше продуктов, замедляющих рост раковых клеток — томаты, цитрусовые, все виды капусты, нежирные сорта морской рыбы.
  • Регулярно гулять на свежем воздухе и тщательно проветривать помещения. По возможности избегать места с плохой экологией.
  • Делать дыхательную гимнастику.
  • Ограничить пребывание под палящими лучами солнца.
  • Вовремя проходить плановые медосмотры.

Значительный рост онкологических заболеваний, поражающих органы дыхательной системы, вызывает тревогу. Очевидна необходимость принятия кардинальных мер по их предупреждению.

Новости ProZdorovie

Почему у мужчин развивается рак простаты, как его распознать на первых стадиях и профилактика заболевания

28/01/2020, 14:00

Нейропатия: причины развития заболевания, симптоматика и возможные последствия

26/01/2020, 12:03

Холода требуют красоты или зачем зимой ходить в салон

24/01/2020, 10:37

Домашние SPA-каникулы

22/01/2020, 11:17

Пошаговые советы для любителей погулять в Новый год

09/01/2020, 06:48
Новости

В январе потребление электроэнергии в Новосибирской области снизилось на 3,4%

10/02/2020, 12:23

Росреестр будет давать справки через робота-консультанта

10/02/2020, 12:07

272 детских центра Новосибирска получили рейтинг качества Early Years Ratings

10/02/2020, 11:45

Методика формирования контрольных цифр приема в вузы будет изменена

10/02/2020, 11:14

Оппозиционеры-несистемщики создают противовластную коалицию

10/02/2020, 10:57

О проекте

ПроЗдоровье – это эксклюзивный каталог-навигатор, объединивший в себе ведущие компании, работающие в сфере здоровья и красоты. Компании, зарекомендовавшие себя как надежные, авторитетные, высокотехнологичные и с высоким уровнем специалистов.

Задача навигатора ПроЗдоровье – помочь нашим читателям найти решение любой медицинской, косметической или тонусной проблемы. Решение профессиональное, эффективное и даже красивое. Это  удастся без труда, ведь этот навигатор – клубное сообщество лучших.

Лучших по своим профилям – по терапии и диагностике, стоматологии и кардиологии, по акушерству и педиатрии, по пластической хирургии и косметологии. Словом, тематический диапазон членов этого сообщества обширен – от высокотехнологичной клинической медицины до фитнеса и релакса столь же высокого стиля.

Каждая позиция навигатора ПроЗдоровье – плод тщательного экспертного отбора, бренд с безупречной репутацией. Потому мы уверены, что пользование этим навигатором станет для вас практичным и приятным.

Желаем красоты и здоровья!    

Сотрудничество

Ознакомиться с подробной информацией о проекте и условиями сотрудничества вы можете по ссылке:

Перейти
Яндекс.Метрика

2020 © Infopro54

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×
Наверх в Новости Новосибирска