2ГИС нанёс на карту ёлочные базары, сообщили в пресс-службе компании. Всего на карте появилось более 4000 точек продаж в 80 городах России. Найти их можно по запросу «ёлочные базары» на сайте 2gis.ru или в мобильном приложении 2ГИС для iOS и Android.

Карта покажет расположение ёлочного базара, а справочник — более детальную информацию о некоторых точках. Например, минимальную стоимость ёлки, часы работы базара и подробности об ассортименте.

Отмечается, что во многих городах ёлочные базары открылись после 19 декабря и будут работать до 31 декабря. Самые распространённые часы работы — с 10:00 до 20:00. Некоторые работают до 22:00 или круглосуточно. Ассортимент не ограничивается ёлками — в продаже есть сосны, пихты и еловые лапы, а также подставки, гирлянды и новогодние игрушки.

В большинстве городов минимальная стоимость ёлки, указанная самими продавцами, начинается от 500 рублей. Максимальная — 3500-4000 рублей за дерево.

Фото: pixabay.com, автор- geralt