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НГУ вместе с вузами-партнерами создаст две образовательные программы

В УГНТУ — программу по направлению «Геология», а в ОмГТУ — программу по направлению «Физика».
  • 23/12/2019, 17:33
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Новосибирский госуниверситет победил в конкурсе, проведенном в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». При поддержке НГУ в региональных вузах — УГНТУ и ОмГТУ — будут созданы новые образовательные программы, сообщили в пресс-службе НГУ.

В НГУ рассказали, что по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ в этом году прошел конкурс среди региональных университетов с целью разработки передовых образовательных программ высшего образования совместно с российскими университетами, входящими в топ-200 предметных глобальных рейтингов. Цель конкурса — повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов в регионах.

Конкурс был проведен в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Оператором конкурса выступил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Конкурс проводился по 30 лотам, в результате было выявлено 30 университетов-победителей.

Одно из основных условий конкурса — участие в нем вуза, входящего в топ-200 предметных глобальных рейтингов. Новосибирский госуниверситет входит в топ-100 предметных рейтингов по физике и астрономии, а также по горному делу. Соответственно, в вузах-партнерах при участии НГУ будут разработаны профильные программы: в Уфимском государственном нефтяном техническом университете – программа по направлению «Геология», а в Омском государственном техническом университете – программа по направлению «Физика». Университеты-победители конкурса получат гранты, которые пойдут на реализацию и разработку образовательных программ.

— Нашим партнером в этой программе стал Омский технический университет. В рамках программы по специальности «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» мы совместно разработаем курс «Физика». Здесь нам очень пригодился опыт кафедры общей физики Физического факультета НГУ, разрабатывающей и реализующий подобные программы по физике для нефизических специальностей. Предполагается, что отдельные модули дисциплины «Физика» будут размещены на российских и зарубежных платформах онлайн-обучения, таких как Stepic и Coursera, — объяснил куратор одной из программ, заведующий кафедрой общей физики ФФ НГУ, профессор Артур Погосов.

По словам ученого, разработанный фундаментальный курс позволит будущим студентам представлять современную картину мира на основе целостной системы естественнонаучных знаний, ставить цель и находить пути ее достижения. Размещение отдельных модулей дисциплины на онлайн-площадках сделает курс полезным также и для широкого круга бакалавров и магистров инженерных специальностей, желающих расширить свой кругозор и закрепить фундаментальные знания. Помимо студентов, программа рассчитана и на преподавателей, которым предстоит внедрять разработки в учебный процесс.

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