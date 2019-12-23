В Новосибирской области создадут кластеры в биофармацевтике и сельском хозяйстве

В Новосибирской области будут созданы Биофармацевтический кластер и Первый зерновой кластер производителей сельскохозяйственной и промышленной продукции. Соответствующие новые программы развития кластеров одобрены 23 декабря на заседании правительства Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как подчеркнул и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, создание кластеров позволит отраслевым компаниям объединиться и более системно работать на рынке, продвигаться, решать свои отраслевые и кадровые вопросы.

Биофармацевтический кластер Новосибирской области, объединивший 64 компании, – одно из направлений научно-производственного кластера Новосибирской области «Сибирский наукополис». Как пояснил Лев Решетников, «Сибирский наукополис» – один из лидеров программы Минэкономразвития России, в которую входит 250 организаций, и биофармнаправление выделилось в отдельное направление. Согласно программе развития Биофармацевтического кластера, основными задачами является повышение конкурентоспособности компаний, улучшение их кооперационных связей, развитие инфраструктуры, решение кадровых вопросов. По целевым индикаторам в соответствии с программой, планируется, что объем выручки должен достичь 15,5 млрд рублей.

Говоря о Первом зерновом кластере, Лев Решетников акцентировал внимание на том, что в данном кластере объединились первые 13 компаний, производящих высокотехнологичное оборудование, сельскохозяйственную продукцию, а также в него вошли консалтинговые, образовательные и другие организации. Программа развития Первого зернового кластера производителей сельскохозяйственной и промышленной продукции разработана с целью повышения эффективности производственно-экономической деятельности участников кластера, решения задач, направленных на повышение конкурентоспособности компаний. По целевым индикаторам программы развития Первого зернового кластера производителей сельскохозяйственной и промышленной продукции должна достичь объема выручки 1,2 млрд рублей.

Отмечается, что правительство Новосибирской области утвердило программы развития Биофармацевтического кластера и Первого зернового кластера производителей сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области