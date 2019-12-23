Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

В Новосибирской области создадут кластеры в биофармацевтике и сельском хозяйстве

Это позволит отраслевым компаниям объединиться и более системно работать на рынке и решать свои отраслевые и кадровые вопросы.
  • 23/12/2019, 16:44
DSCF2883

В Новосибирской области будут созданы Биофармацевтический кластер и Первый зерновой кластер производителей сельскохозяйственной и промышленной продукции. Соответствующие новые программы развития кластеров одобрены 23 декабря на заседании правительства Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как подчеркнул и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, создание кластеров позволит отраслевым компаниям объединиться и более системно работать на рынке, продвигаться, решать свои отраслевые и кадровые вопросы.

Биофармацевтический кластер Новосибирской области, объединивший 64 компании, – одно из направлений научно-производственного кластера Новосибирской области «Сибирский наукополис». Как пояснил Лев Решетников, «Сибирский наукополис» – один из лидеров программы Минэкономразвития России, в которую входит 250 организаций, и биофармнаправление выделилось в отдельное направление. Согласно программе развития Биофармацевтического кластера, основными задачами является повышение конкурентоспособности компаний, улучшение их кооперационных связей, развитие инфраструктуры, решение кадровых вопросов. По целевым индикаторам в соответствии с программой, планируется, что объем выручки должен достичь 15,5 млрд рублей.

Говоря о Первом зерновом кластере, Лев Решетников акцентировал внимание на том, что в данном кластере объединились первые 13 компаний, производящих высокотехнологичное оборудование, сельскохозяйственную продукцию, а также в него вошли консалтинговые, образовательные и другие организации. Программа развития Первого зернового кластера производителей сельскохозяйственной и промышленной продукции разработана с целью повышения эффективности производственно-экономической деятельности участников кластера, решения задач, направленных на повышение конкурентоспособности компаний. По целевым индикаторам программы развития Первого зернового кластера производителей сельскохозяйственной и промышленной продукции должна достичь объема выручки 1,2 млрд рублей.

Отмечается, что правительство Новосибирской области утвердило программы развития Биофармацевтического кластера и Первого зернового кластера производителей сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

«Синар» одел героев блокбастера

«Синар» одел героев блокбастера

23/12/2019, 15:21
Новосибирская швейная компания «Синар» последовала примеру мировых модных концернов — включила свою продукцию в предметный ряд фильма-блокбастера.

Средняя зарплата у новосибирцев увеличилась до 37 279 рублей

23/12/2019, 12:54
Самые высокие заработки, по-прежнему, у финансистов и страховщиков, самые низкие — у работников сельского хозяйства и работников гостиниц.

Регион планирует к 2024 году экспортировать продукции АПК на сумму 440 млн долларов в год

23/12/2019, 12:10
Новые меры господдержки помогут повысить конкурентоспособность экспортеров продукции АПК

Актуальный разговор

Участники ММВБ за последние полтора года открыли более 1 млн счетов

Все материалы
Новости

Компания «Россети Сибирь» в 2019 году инвестировала в ремонтную программу 9,8 млрд рублей

23/12/2019, 18:27

Лизе нужно спецоборудование для дыхания

23/12/2019, 18:10

НГУ вместе с вузами-партнерами создаст две образовательные программы

23/12/2019, 17:33

2ГИС нанёс на карту ёлочные базары

23/12/2019, 17:30

Финансирование программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи в регионе увеличено на 3 млрд рублей

23/12/2019, 15:44

«Синар» одел героев блокбастера

23/12/2019, 15:21

Средняя зарплата у новосибирцев увеличилась до 37 279 рублей

23/12/2019, 12:54

Регион планирует к 2024 году экспортировать продукции АПК на сумму 440 млн долларов в год

23/12/2019, 12:10

Задолженность застройщиков по аренде за год не снизилась

23/12/2019, 11:09

Аналитики назвали тренды рынка труда 2019 года в Новосибирске

23/12/2019, 10:49

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Диверсификация похоронного бизнеса

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска