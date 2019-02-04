2ГИС назвал самые популярные компании

2ГИС уже в пятый раз вручает премию компаниям, чей уровень сервиса и качество услуг была по достоинству оценена горожанами. В этом году премия присуждается в 25 номинациях: от ресторанов до театров и музеев, сообщили в пресс-службе компании.

— Победителей определяли на основе анализа интересов и мнений аудитории 2ГИС, размер которой превышает 45 миллионов человек в месяц, — уточнили в 2ГИС. — Отбор претендентов вёлся с помощью технологий big data: специальный алгоритм учитывал количество обращений к карточке компании в справочнике, переходов на её сайт, звонков, построенных маршрутов и, разумеется, число отзывов и среднюю оценку клиентов.

Отмечается, что всего с помощью алгоритма сервис проанализировал более 260 тысяч организаций, которым пользователи поставили более 900 тысяч оценок. Затем шорт-лист компаний оценили специалисты 2ГИС. Выбирая победителей, учитывались не только оценки, но и содержание свежих отзывов посетителей о компаниях.

В разных городах количество номинаций и участников отличается — оно зависит от количества отзывов и популярности конкретной рубрики. Самыми массовыми номинациями стали «Кафе и рестораны», «Доставка блюд», «Кофейни и Кондитерские», «Бары», «Бани, сауны и спа», «Парикмахерские», «Спорт» и «Торговые центры». Всего обладателями Премии 2018 года стали 2 862 организации.