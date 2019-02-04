Банки и застройщики адаптируются к 214-ФЗ на практике

— Несмотря на все стенания, 214-ФЗ заработал. С 1 января 2019 года все вынуждены работать в рамках существующего правового поля. Застройщики в большинстве своем у нас добросовестные и стараются закон не нарушать, — констатировал замминистра строительства Новосибирской области Евгений Тилилицин, выступая на семинаре для застройщиков, организованном Сибирским Сбербанком.

По его оценкам, пока рано говорить, как повлияло на систему долевого строительства введение счетов-эскроу. К плюсам можно отнести тот факт, что взносы по страхованию ответственности застройщиков заменили отчислениям в компенсационный фонд. В конце 2018 года вопрос замены обеспечения ответственности волновал многих представителей строительной отрасли региона.

— Есть в законе оговорка неприменения данной схемы застройщиком — с учетом такого критерия, как степень готовности объекта. Но сегодня эти критерии еще не разработаны и не утверждены. Мы направили свои предложения в минстрой РФ. Надеемся, что они будут установлены в разумный срок, а не накануне вступления закона в силу, так как нам необходимо проанализировать информацию, чтобы выдавать заключения о соответствии застройщика этим критериям, — пояснил Тилилицин.

Судя по количеству вопросов, заданных на третьем семинаре Сбербанка, застройщики до сих пор четко не понимают основные принципы работы в новых условиях. В частности, представители строительной отрасли отмечали, что если разрешение на строительство получено до вступления в силу 478-ФЗ (ст.27, п.2), то действие 214-ФЗ на них не распространяется. Замминистра категорично заявил, что с 1 июля 2019 года работа всех застройщиков как по новым, так и по действующим проектам будет осуществляться только через счета-эскроу. Норма вступает в действие при поступлении договора на госрегистрацию.

— Для финансирования мероприятий по завершению незавершенных строительством объектов компенсационный фонд создает некоммерческую организацию. Он наделяется правом осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности застройщика. Фактически речь идет о тех объектах, которые будут останавливаться, возможно в силу того, что не получат проектного финансирования после 1 июля 2019 года, они будут достраиваться фондом, — говорит Максим Федорченко. — В соответствии с законом имущество застройщика будет изыматься. Для этого привлекаются оценщики, лица, осуществляющие строительную экспертизу, — чтобы быстрей обанкротить компанию. То есть инструмент найден и участь таких застройщиков предрешена. Позитивный сценарий тут пока не вырисовывается.

Чиновник констатировал, что сегодня ряд застройщиков региона уже работает со счетами-эскроу — и никаких сложностей у них это не вызывает. Руководитель аппарата Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко обратил внимание на нюансы, возникающие при использовании новой методики расчета. К примеру, участник ДДУ обязан вносить средства на счета-эскроу в том уполномоченном банке, где застройщику предоставлен целевой кредит. В случае, рефинансирования — банк меняется. До сих пор непонятно, как будет решаться вопрос с объектами, где работы остановятся из-за финансового состояния застройщика.

В то же время Федорченко отметил — пока позиция федеральных органов власти такова, что корректировки в законодательство не повлияют на изменения размера отчислений в компенсационный фонд. Он останется на уровне 1,2% от стоимости объекта. Ранее обсуждалась возможность повышения отчислений до 6%.

Представители Росреестра и застройщики, в свою очередь, говорили о сложностях, которые могут препятствовать предоставлению проектного финансирования для выхода на объект. Так, президент группы компаний SKY GROUP Владимир Литвинов отметил, что при освоении площадки в рамках развития застроенных территорий, компаниям приходится работать с участками, которые входят в разные подзоны: брошенные земли, бараки, частные дома, площадки под энергообъекты.

Заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Алексей Кузнецов пояснил, что застройщики сейчас переживают непростые времена, так как адаптируются к работе в рамках 214-ФЗ. В то же время, по его мнению, компании активно изучают новые требования, и большинство партнеров банка планирует продолжить работу на рынке после 1 июля.

— В 2018 году мы начали первый проект с использованием счетов-эскроу. В ближайшее время будет принято еще несколько решений. Мы настроены работать по новой схеме со всеми участниками строительной отрасли региона, соответствующими нашим требованиям, и занять существенную долю рынка, — заявил Кузнецов.

По его оценкам, банк сможет нарастить долю рынка, в том числе за счет тех компаний, которые до сих пор в принципе не привлекали кредитные ресурсы для строительства, ориентируясь на собственные средства.

— Сегодня Сбербанк прилагает максимум усилий для развития компетенция в этой сфере. Мы много лет работаем с проектным финансированием. Другие банки тоже его используют, но в меньшем объеме, предоставляя оборотное финансирование без конкретных целей. У нас такое невозможно, — поясняет банкир. — Мы финансируем каждый проект отдельно, рассматривая его экономику, оценивая возможность эффективно вложить и вернуть деньги, риски для дольщиков.

В прошлом году Новосибирское отделение Сбербанка профинансировало строительный рынок региона в объеме 7 млрд рублей. За счет выданных ресурсов в области введено около 280 тысяч кв. м жилья.

На пресс-конференции в пятницу 1 февраля начальник Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации Николай Морев отметил, что строительный рынок капиталоемкий, и кредитным организациям интересно с ним работать, тем более что стройка связана с ипотекой, которая является одним из самых надежных инструментов вложения средств для банков.

— Думаю, что те банки, которые раньше работали с застройщиками, продолжат с ними работать. Да, акцент их внимания немного сместится: придется тщательнее анализировать застройщика, проектную документацию. Возможно, банкам понадобятся какие-то специалисты, имеющие компетенции в области строительства, сметной документации и т.д. Одних знаний в области финансов и кредитования тут будет недостаточно, поэтому здесь вектор конкуренции может сместиться, — рассуждает Морев. — Если кредитная организация принимает решение работать в этом направлении, значит она должна принять меры и по обеспечению роста доходности. Все остальное четко прописано в законодательстве.

Фото пресс-службы Сибирского Сбербанка