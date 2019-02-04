«СКТБ Катализатор» создает инжиниринговый испытательный центр

На предприятии отмечают, что центров подобного уровня в России еще нет, а в ЕС создано всего четыре: в Германии, Нидерландах, Франции и Греции. В РФ в ряде вертикально-интегрированных корпораций работают локальные центры, где можно провести испытания только ограниченного спектра процессов нефтепереработки.

Новосибирцы планируют создать центр с парком установок по всем процессам вторичной нефтепереработки, чтобы он был независимым и равноудаленным от всех участников.

В новосибирском центре акцент также будет сделан на инжиниринг.

— Мы встречались с губернатором Новосибирской области, рассказали ему о проекте, и он согласился, что максимально возможные преференции для его создания нужно формировать в периметре области, — подчеркнул Виталий Хан.

Сейчас партнеры изучают площадки для размещения центра. Необходимая территория — около 3 гектаров. Здесь разместятся пилотные установки, учебный центр, аналитический центр, а также центр исследований и инжиниринга. Ориентировочный объем инвестиций — около 2 млрд рублей. Уже готов бизнес-план и паспорт проекта — реализовывать его планируется в три этапа. Выйти на площадку «СКТБ Катализатор» намерен в 2019 году, а в 2025-2026 — запустить центр на полную мощность.

По оценкам Виталия Хана, в случае реализации этого проекта выход светлых продуктов в масштабах всей нефтеперерабатывающей отрасли России можно будет поднять на 2-5%.

— По нашим расчетам, повышение эффективности только на 1% дает эффект народному хозяйству страны — около 100 млрд рублей, дополнительные поступления в бюджет составят около 21 млрд, — подчеркнул глава предприятия.

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло напомнил, что глава государства поставил задачу о необходимости роста экономики страны. Без развития высоких технологий, взаимодействия науки и производства этот рывок невозможен.

«СКТБ Катализатор» намерен представить свой проект на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи в середине февраля, в том числе для привлечения инвесторов.

С 2016 года АО «СКТБ Катализатор» показывает рост выручки. За указанный период она составила более 4 млрд рублей, около 90% обеспечивают экспортные поставки. В планах компании к 2030 году выйти на выручку около 1 млрд долларов. Сегодня «СКТБ Катализатор» является лидером на своем рынке в России по ассортименту продукции: производит катализаторы для нефтепереработки, нефтехимии, сероочистки и промышленной экологии. Предприятие реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». В рамках этого проекта на площадке в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. Сегодня в центре работают 15 новых современных лабораторий.

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