3 вагона деловой древесины вывез за границу житель Новосибирска

В Новосибирской области пресечена контрабанда деловой древесины на сумму свыше 1,8 млн рублей.

Еще в 2021 году сотрудник коммерческой организации организовал вывоз 3 вагонов отборной березы через таможенную границу за рубеж. Спустя несколько лет об этом стало известно таможенному управлению.

― На основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ отделом дознания Новосибирской таможни в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, ― прокомментировали в УФСБ по Новосибирской области.

Коммерсанта задержали, а затем отпустили под подписку о невыезде. Для обеспечения возможности погашения ущерба пришлось арестовать его имущество на 2 млн рублей.