Огонь семейного очага доставили в Новосибирск

В Новосибирскую епархию доставлен огонь семейного очага Троицкого монастыря Мурома, где покоятся мощи князя Петра и княгини Февронии Муромских. Накануне митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил молебен святым Петру и Февронии Муромских.

Он напомнил о подвиге святых Петра и Февронии, подчеркнув особую важность и значимость сохранения и укрепления семьи в настоящее время.

Огонь любви и верности будет храниться в Вознесенском кафедральном соборе.

Напомним, указом президента России, наступивший 2024 год объявлен Годом семьи. Официальное открытие Года состоялось 23 января на Всероссийском семейном форуме «Родные – Любимые» с церемонии зажжения «семейного очага».

Пламя очага символизирует любовь и верность. После зажжения, огонь был перенесен в 12 лампад и направлен во все федеральные округа. Для субъектов Сибирского федерального округа частицу огня доставили в Кузбасс, где молодая семья новосибирцев — Марк и Мария — получила его для Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что более 47 тысяч многодетных семей проживает в Новосибирской области.