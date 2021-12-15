300 тонн шаров и мишуры привезли в Сибирь к Новому году

По данным пресс-службы СТУ, в этом году участники международной торговли, зарегистрированные в налоговых органах различных городов Сибири, задекларировали ввоз 287,5 тонн товаров для новогодних и рождественских праздников.

Общая стоимость продукции, среди которой декоративные новогодние изделия, мишура, ёлочные украшения и наборы шаров, составила 2,4 млн долларов США.

— Пик ввоза новогоднего ассортимента традиционно пришелся на октябрь — 60% поставок (170 тонн). Это в 1,6 раза больше, чем в октябре 2020 года, — прокомментировала Татьяна Мартьянова, специалист отдела по связям с общественностью Сибирского таможенного управления. — В основном такие товары прибывают из Китая – 94% физического объема поставок. Также 4,5% продукции ввезено из Польши, 1,3% – из Казахстана.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт казахских товаров праздничного ассортимента в физическом объеме вырос в 2,8 раза, польских – на 6%, при снижении поставок товаров из Китая на 24%, отметили в СТУ.

Наибольшая часть – 60% физического объема новогодних товаров ввезено предпринимателями Новосибирской области, 25% — Красноярского края, 6,6% — Омской области, 5% — Томской области, 2% — Иркутской области, 1% — Алтайского края.