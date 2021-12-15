В Новосибирске «похоронная» компания оштрафована на 1 млн за коррупционное правонарушение

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, специалисты проверили исполнение закона о противодействии коррупции в ООО «Ритуальное хозяйство».

— Установлено, что сотрудники ООО «Ритуальное хозяйство», действуя по поручению руководства и в интересах юридического лица, передавали в 2017-2019 гг. денежное вознаграждение заведующему патологоанатомическим отделением «Городская клиническая больница №1» с целью оказания содействия в предоставлении их фирмой родственникам умерших в учреждении здравоохранения лиц ритуальных услуг, — сообщили в ведомстве.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Мировой судья признал ООО «Ритуальное хозяйство» виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, а также конфисковал полученные в виде взяток денежные средства.

Постановление не вступило в законную силу.