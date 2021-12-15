В Новосибирске «похоронная» компания оштрафована на 1 млн за коррупционное правонарушение

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, специалисты проверили исполнение закона о противодействии коррупции в ООО «Ритуальное хозяйство».
— Установлено, что сотрудники ООО «Ритуальное хозяйство», действуя по поручению руководства и в интересах юридического лица, передавали в 2017-2019 гг. денежное вознаграждение заведующему патологоанатомическим отделением «Городская клиническая больница №1» с целью оказания содействия в предоставлении их фирмой родственникам умерших в учреждении здравоохранения лиц ритуальных услуг, — сообщили в ведомстве.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Мировой судья признал ООО «Ритуальное хозяйство» виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, а также конфисковал полученные в виде взяток денежные средства.
Постановление не вступило в законную силу.
— Приговором Заельцовского районного суда Новосибирска директор общества признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки), с назначением штрафа 700 тыс. рублей. Этим же судом заведующий патологоанатомическим отделением осужден по п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст.290 УК РФ (получение взятки) с назначением штрафа 4,5 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также выполнением организационно-распорядительных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления, на срок 12 лет, — сообщили в областной прокуратуре.
Фото: flickr.com автор: Stroy Puls
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