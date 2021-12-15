«Ростелеком» поздравил победителей конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

Победители конкурса после объявления результатов отправились в пресс-тур на объекты экономики Новосибирской и Кемеровской областей. В том числе они побывают в Шерегеше, где от специалистов «Ростелекома» узнают о перспективах цифровизации этого горнолыжного курорта.

В этом году журналисты представили на суд жюри 950 заявок из десяти регионов округа, что стало рекордом проекта. Награды получили 34 журналиста электронных, печатных и сетевых СМИ в 16 номинациях. Лауреатов конкурса поздравили эксперты, члены жюри и представители журналистского сообщества.

«Средствам массовой информации отведена важная роль в оперативном и всестороннем освещении позитивных преобразований, происходящих в нашей стране. Журналисты, ставшие победителями конкурса, талантливо, интересно и компетентно выполняют эту непростую задачу», — сказала заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, председатель оргкомитета конкурса Любовь Бурда.

Компания «Ростелеком» традиционно поддержала две номинации конкурса. В категории «Цифровая Сибирь» лучшим стал журналист бизнес-портала «Континент Сибирь» из Новосибирска Федор Туров за работу о цифровом импортозамещении. В номинации «Молодая Сибирь» победу одержала Любовь Ефремова из газеты «Знамя труда» Муромцевского района Омской области с материалом «Сильная духом». А лучшим корреспондентом электронного СМИ эксперты признали Елену Власову из ГТРК «Новосибирск» за сюжет «Жить на Севере».