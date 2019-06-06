300 тонн труб готовы к началу летних ремонтов теплосетей

Степан Солженицын проверил состав так называемого «неснижаемого запаса» материалов. Сейчас на одном из самых крупных складов СГК в Новосибирске хранится 300 тонн труб большого (426-1020мм) и мелкого диаметра (25-426). Кроме этого, заготовлены больше двух сотен единиц запорной арматуры (задвижек, кранов, затворов), железобетонные изделия, отводы.

Материалы должны обеспечить первый этап капитальных ремонтов. Вторая очередь поставок запланирована на июнь-июль 2019 года.

Большую часть материалов энергетики не хранят на складах: поставщики доставляют их сразу на место ремонтов. Такая логистика позволяет сэкономить время разгрузки и транспортировки комплектующих.

Как подчеркнул директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, материалы подвергаются тщательному «входному контролю», все трубы имеют сертификаты соответствия, а запорная арматура при приемке проходит опрессовку для подтверждения качества.

Степан Солженицын оценил и запасы «умных» труб, которые уже применяют в Новосибирске. Они не только защищены предизоляцией от внешнего воздействия, подтоплений или токов, но и оснащены специальными датчиками, сигнал с которых поступает в диспетчерский пункт управления при повреждении металла или попадании в изоляцию воды. «Умные» трубы кладут в тех местах, где сложнее всего делать ремонт: на сложных развязках, под важными транспортными артериями.

По итогам совещания Степан Солженицын отметил, что оснащение и материальная база позволяют говорить о готовности к летней ремонтной кампании.

— Новосибирску сегодня уделяется особое внимание, за несколько недель испытаний здесь обнаружено 380 слабых мест на теплосетях, — сказал генеральный директор СГК. — Мы изыскали дополнительные средства не просто на текущий ремонт и исправление дефектов, а на плановую замену магистральных сетей. В чем разница? Первые работы можно назвать латанием дыр, а вторые – это реальные инвестиции в то, чтобы порывов было меньше. Мы перешли к качественным изменениям. В прошлом году ремонтов магистралей практически не было.

Степан Солженицын подчеркнул, что под особым контролем во время ремонтной кампании будут такие задачи, как координация работ с городскими властями по дорожной программе и своевременность благоустройства. Также он пригласил новосибирские подрядные организации активнее участвовать в конкурсах на проведение ремонтов и поручил расширить общественный контроль за работами в теплосетевом комплексе на всех этапах.

— Он должен быть более действенным и эффективным, — подчеркнул Степан Солженицын. — Мы приглашаем всех заинтересованных на ремонты, показываем, куда кладем трубы конкретно с этого склада. Чтобы люди могли быть уверены: те средства, которые заплачены ими в форме тарифов, реально используются — здесь, сейчас, этим летом.

Напомним, на капитальные ремонты теплосетей в Новосибирске в 2019 году СГК направит 721 млн рублей. По сравнению с прошлым годом финансирование ремонтов увеличено почти в два раза.

Фото: пресс-служба СГК