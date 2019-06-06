«МегаФон» совершил первый звонок в сети 5G

В рамках проходящего Петербуржского экономического форума МегаФон, Ростелеком и компания Nokia совершили первый международный звонок в российском фрагменте сети 5G. Вызов соединил северную столицу России и Хельсинки, где расположена штаб-квартира Nokia.

По мнению директора по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерика Ваносчуйзе, президента «Ростелекома» Михаила Осеевского и президента глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто звонок ознаменовал начало практического применения сетей мобильной связи нового поколения.

В 2012 году первая сеть 4G запустилась именно в Новосибирске как проект двух операторов – МегаФона и Скартела, работающего под брендом Yota, когда компании применили технологию RAN-Sharing. Развитие сетей 5G, вероятнее всего, тоже будет развиваться по аналогичному сценарию, когда инфраструктуру сети будут строить и эксплуатировать несколько компаний.

Первый звонок в сети 5G имеет яркую историческую параллель: 28 лет назад состоялся первый звонок по мобильному телефону в сетях NMT-450 в России. Звонок был совершён 9 сентября 1991 года мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком своему коллеге в город-побратим Сиэтл. Для МегаФона, история которого также начинается с Санкт-Петербурга, ПМЭФ традиционно выступает площадкой для демонстрации новейших технологий. Именно здесь МегаФон в 2016 году впервые продемонстрировал опытную зону 5G, скорость передачи данных которой превысила 1 Гбит/с. Через год, и тоже на ПМЭФ, компания смогла продемонстрировать работу опытной зоны уже на скорости 35 Гбит/с.

Согласно Программе развития цифровой экономики в РФ, к 2020 году сети 5G должны заработать во всех городах России, где проживает более 1 млн человек. Однако, эти сроки могут сдвинуться — нужный для развертывания сетей связи пятого поколения диапазон 3,4−3,8 ГГц занят средствами спутниковой связи Министерства обороны РФ и других силовых ведомств. Кроме того, 5G с большой вероятностью станет самым дорогостоящим телекоммуникационным проектом, инфраструктуру для которого операторы планируют развивать совместно, а не по по-отдельности, как это было в эпоху развертывания сетей 2G и 3G. В ноябре 2018 года МегаФон и «Ростелеком» объявили о планах по совместному развитию сетей 5G в России, а в январе 2019 года было создано совместное предприятие ООО «Новые цифровые решения», которое получило лицензию на предоставление услуг по модели MVNO.

Фото предоставлено пресс-службой компании